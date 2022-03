Gesicht des Tages: Küchenleiter Markus Büttner aus Zinnowitz

Zinnowitz

Vor knapp 20 Jahren erlernte der Zinnowitzer Markus Büttner das Handwerk des Koches. Doch die Zubereitung von Speisen ist für ihn mehr als nur das reine sattwerden. „Kochen bedeutet für mich Genuss und soll zudem glücklich machen“, sagt der 36-jährige Familienvater. Derzeit arbeitet er als Küchenleiter in der Reha-Klinik in Kölpinsee. Dort werden jeden Tag rund 260 Essen serviert. „Am liebsten essen die großen und kleinen Gäste Schnitzel – damit liegt man immer auf der richtigen Seite“, sagt er.

Der Tag beginnt für den Usedomer schon morgens um 4.45 Uhr, denn kurz nach 6 Uhr erscheint er schon auf Arbeit. Dort beginnt in den frühen Morgenstunde die Warenanlieferung, die Bestellung, Kalkulation und so weiter. „Ich bin weniger am Herd, aber dafür mehr im Büro tätig“, erklärt er. Seinen Ausgleich zur Arbeit findet Markus Büttner in der Familie, beim Sport und am Strand. Er würde sich wünschen, wenn es mehr Köche auf der Insel geben würde.

