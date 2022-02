Gesicht des Tages: Peter Pirwitz (84) aus Morgenitz auf Usedom

Morgenitz

Wo Peter Pirwitz in Morgenitz wohnt, erkennt man ohne Schwierigkeiten, denn der 84-Jährige ist leidenschaftlicher Schnitzer von Tierfiguren. Und die sind nicht nur in der Garage versteckt, sondern schmücken sein Haus und den Vorgarten. Und das sehr zur Freude der Passanten, die das schöne kleine Dorf im Inselsüden gern besuchen. „Ich war bis zu meinem 65.Lebensjahr Forstarbeiter und bin deshalb im Umgang mit Holz geübt“, erzählt der freundliche Rentner. Sein Lieblingsmotiv sind Störche, die hat er zur Genüge beobachtet, als es im Dorf noch einen Horst gegeben hat. „Ich habe sogar schon einige meiner Figuren nach Österreich verkauft“, erzählt Peter Pirwitz. Er liebt es, mit den Besuchern, die vorbeischlendern und Muße haben, ins Gespräch zu kommen. In den letzten Jahren, sagt er, seien auch etliche neue Nachbarn hinzugekommen, die alte Häuser übernommen und ausgebaut haben. Er freut sich darüber, wie schön sie geworden sind.

Von Ingrid Nadler