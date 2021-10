Gesicht des Tages: Sonja Idelberger liebt die Natur der Insel Usedom

Heringsdorf

Bei langjährigen Freunden in Heringsdorf war Sonja Idelberger (49) kürzlich zu Gast. Die in Friedberg bei Frankfurt beheimatete Frau studierte einst Politikwissenschaft. Sie ist in einem Unternehmen in der Marktforschung tätig. „Es geht darum, Branchenwissen an zentraler Stelle zu bündeln und abrufbar machen“, erklärt sie. Den Aufenthalt auf Usedom nutzte sie um im Home Office tätig zu sein. Sie ist eine Frohnatur, fotografiert gern und bevorzugt Krimis in der Mediathek bzw. als Lesestoff. Sie hört gern Rockmusik und liebt es als Motorradsoziusfahrer die Landschaft zu erkunden. Gern ist sie in der Natur, hat dabei durch ihre als Biologin tätige Schwester viele Berührungspunkte. Das Spazieren in der Natur und das Zuhören der Vögel bereiten ihr viel Freude. Als Vegetarierin achtet sie auf ihre gesunde Ernährung, Schokolade mag sie dabei schon. Zu Hause kümmert sie sich um ihr Pony. Einmal einen Ponyhof zu haben wäre ein besonderer Traum.

Von Gert Nitzsche