Heringsdorf

20 Jahre seines Lebens fuhr Steffen Müller aus Heringsdorf zur See. Alles fing bei der Bundeswehrmarine an. „Als Schiffsmechaniker habe ich meine Leidenschaft zur See entdeckt“, sagt der heute 46-Jährige. Nach der Bundeswehr studierte er im nautischen Bereich an der Fachhochschule Wismar und legte dort sein Kapitänspatent ab. „In den Semesterferien war ich Steuermann auf den Adler-Schiffen auf Usedom. Nach dem Studium ging es auf See – ob Containerfrachter oder Fährschiffe oder Tanker – auf vielen Schiffen bin ich gefahren“, sagt er stolz. Rein theoretisch dürfte Müller heute sogar ein Aida-Schiff steuern, aber der gebürtige Usedomer hat nun als Betriebsleiter der Reederei Adler-Schiffe wieder festen Boden unter den Füßen.

Am 1. April beginnt für die zwölf Schiffe zwischen Wismar, Rostock, Rügen und Usedom wieder die Saison. „Der Saisonstart ist natürlich stark witterungsabhängig. Bei Sturm können wir nicht hinaus fahren“, sagt der 46-Jährige.

Von Hannes Ewert