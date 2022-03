Zinnowitz

Eva Walda kommt aus Döbeln in Sachsen und besucht schon seit DDR-Zeiten die Insel Usedom. Eine Bekannte hat der 69-Jährigen das Baltic Hotel mit Sauna und Therme empfohlen und war so die Inspiration für das nächste Urlaubsziel. Usedom ist ihre Lieblingsinsel und dazu auch noch die sonnenreichste in ganz Deutschland, sagt sie. Deshalb kommt sie schon viele Jahre zu Besuch an die Ostsee.

Gearbeitet hat sie in der Verkaufsleitung bei einer Firma für Heißprägefolien, welche sich unter anderem um Verzierungen und Buchprägungen kümmert. Nun ist sie in Rente und möchte ihr Leben in vollen Zügen genießen. Am liebsten verbringt sie ihre Zeit mit Wandern und Lesen. Ein weiteres Hobby der Urlauberin ist das Schwimmen.

Auf der Insel Usedom besucht sie auch gern die beiden Ostseebäder Heringsdorf und Ahlbeck, dieses Mal ist es Zinnowitz geworden. „Ich möchte mich ausruhen und das Leben genießen“, so die Urlauberin aus Sachsen.

Von Cheyenne Adrion