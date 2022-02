Wolgast

Clara Beckert aus Greifswald gehört zu den drei Glücklichen, die sich erfolgreich um einen Ausbildungsplatz im Amt Am Peenestrom beworben haben. Am 1. September wird die 19-Jährige, die ihren Realschulabschluss längst in der Tasche hat und nun ihr Abitur in Greifswald macht, ihre Lehre zur Verwaltungsfachangestellten im Wolgaster Rathaus antreten, wo sie am vergangenen Donnerstag ihren Ausbildungsvertrag unterschrieben hat.

Clara Beckert ist in Trassenheide aufgewachsen, wo sie bis zu ihrem 17. Lebensjahr wohnte. Überhaupt mag sie die Insel Usedom mehr als die Hansestadt. Pferde sind ihre Leidenschaft. Gemeinsam mit ihrem Mecklenburger Warmblut namens Ciakara lässt sie unter dem Dach des Reit- und Fahrvereins Wusterhusen ihrem Hobby regelmäßig freien Lauf.

Als Azubi braucht die junge Frau zunächst gutes Schuhwerk, denn traditionell stehen an den ersten drei Tagen der Lehre ausgedehnte Touren durch die Verwaltung, die Stadt und das Amt sowie das Kennenlernen der Bürgermeister auf dem Programm.

Von Tom Schröter