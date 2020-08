Lassan/Anklam

Lassan hat seit gut einer Woche ein Geruchsproblem. Der Gestank ähnelt dem von Fäkalien und geht von einem westlich, unmittelbar vor den Toren der Stadt gelegenen Acker aus, auf dem eine Planierraupe eine breiige, übel riechende Masse verteilt.

„Seit Anfang voriger Woche wird das Material auf dem Acker ausgefahren“, berichtet Lassans Bürgermeister Fred Gransow ( CDU). Der vorherrschende Nordwestwind habe den Gestank direkt in die Stadt geweht, wobei besonders die Grundstücke im Bereich des Lassaner Vorwerks betroffen gewesen seien. „Die Leute können nachts nicht schlafen, weil es stinkt wie die Pest“, schildert Gransow. „Zwei, drei Tage lässt man sich das ja gefallen, aber das darf kein Dauerzustand sein.“

Mehrere Beschwerden

Wie der Bürgermeister bestätigt, seien bei ihm mehrere Beschwerden von Einwohnern eingegangen. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit der Unteren Abfallbehörde und dem Umweltamt sei über die belastende Situation informiert worden.

Die Anwältin Anna Maria Wesener aus dem Lassaner Ortsteil Pulow schickte am Dienstag zum Amt am Peenestrom in Wolgast eine „Anzeige einer übermäßigen Geruchsbelästigung und körperlichen Beeinträchtigung durch Gülle oder Dünger im Gebiet von Lassan“ und bat um deren Weiterleitung an die zuständige Stelle.

In dem Schreiben heißt es unter anderem, über Lassan liege „ ein Ammoniakgestank, der einen daran hindert, die Fenster zu öffnen, weil einem einfach nur übel wird“. Und: „Als hier steuernzahlende Einwohnerin habe ich ein Interesse daran, dass auch meine gesundheitlichen Belange, wie gesetzlich vorgesehen, geschützt werden.“

Rübenerde statt Gülle

Bei dem ausgebrachten Material handelt es sich laut Gransow nicht etwa um Gülle, sondern um Rübenerde aus der Anklamer Zuckerfabrik. „Die Rübenerde“, so teilt Zuckerfabrik-Sprecherin Birte Noll mit, „kommt im Herbst zusammen mit den Rüben in der Fabrik an, wird abgewaschen und gelangt in Sedimentationsteiche, wo sie sich absetzt. Später werden die Teiche ausgebaggert. Was wir vom Bauern bekommen haben, bringen wir dann wieder zu ihm zurück.“ Das Ausbringen der Fracht sei vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt genehmigt, so Noll.

Bewirtschaftet wird der betreffende Acker von der Hohendorfer Peeneland Agrar GmbH. „Die Zuckerfabrik bringt die Rübenerde aus und lässt sie flächenmäßig verteilen. Sobald die Erde abgetrocknet ist, wird sie dann durch uns eingepflügt“, erläutert der Leiter des Bereichs Pflanzenproduktion bei Peeneland, Norbert Krüger.

„Die in der Zuckerfabrik anfallenden Erdrückstände dienen uns als Bodenverbesserer. Wir machen nichts Verbotenes. Als im vorigen Jahr die Rübenerde bei Zemitz ausgebracht wurde, hat es genauso gestunken, aber dort hat sich niemand beschwert.“

Von Tom Schröter