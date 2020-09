Gestohlene Fahrräder im Gebüsch gefunden

Ahlbeck

Da werden sich die Besitzer aber freuen: Am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr teilte eine Hinweisgeberin der Polizei in Heringsdorf mit, dass sie soeben zwei Fahrräder in einem Gebüsch in Ahlbeck entdeckt habe. Dabei handelt es sich um die beiden E-Bikes, die am 20. September als gestohlen gemeldet worden waren und nun angeschlossen in jenem Gebüsch lagen. Die beiden Eigentümer wurden bereits über den Fund informiert und dürfen sich nun ihre Zweiräder im Polizeirevier abholen.

Von Cornelia Meerkatz