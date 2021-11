Gesund im Alter: Stadt Usedom bekommt „Fitness-Studio“ im Freien

Um Gesundheit und Prävention und die damit einhergehende Verantwortung der Kommunen ist es vor wenigen Tagen bei der Auftaktveranstaltung zu einer Kommunalen Gesundheitskonferenz im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Torgelow gegangen. Wie Landrat Michael Sack (CDU) in seinem Grußwort betonte, hat sich Mecklenburg-Vorpommern zum Gesundheitsland Nummer 1 in Deutschland erklärt. Dafür müsste auch die eigene Bevölkerung wachgerüttelt werden, um viel für die eigene Gesundheit zu tun.

Da liegt Etliches im Argen. Bereits 60 Prozent der Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns würden als übergewichtig gelten und der bedenkenlose Griff zu legalen wie illegalen Drogen stelle das Gesundheitssystem über kurz oder lang vor unabsehbare Probleme. Der Landrat rief dazu auf, interaktiv zu wirken und im medizinischen wie im sozialen Bereich gemeinsame Strategien zu entwickeln.