Gesundheitliche Probleme: Rentner verliert Kontrolle über sein Auto

Heringsdorf

Ein 76 Jahre alter Mann verursachte am Dienstag gegen 12 Uhr einen Verkehrsunfall in Heringsdorf und wurde anschließend schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Greifswald geflogen. Wie die Polizeiinspektion in Anklam mitteilt, verlor er beim Abbiegen von der Goethestraße in die Saarstraße die Kontrolle über seinen Mercedes und krachte unter anderem gegen eine Mülltonne, einen Gartenzaun und einen Baum. Laut Polizei hatte der Senior in seinem Wagen plötzlich gesundheitliche Probleme. Obwohl er mit seinem Fahrzeug streckenweise schlangenlinienförmig auf dem Gehweg fuhr, wurden anderen Verkehrsteilnehmer und Passanten nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Am Auto entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 15 000 Euro. Bei dem Unfall platzte am Fahrzeug auch ein Reifen.

Von Hannes Ewert