Wolgast

Tanzen, Kochen, in gemischten Gruppen Sport treiben: Während der Corona-Zeit war das für die Schülerinnen und Schüler der Janusz-Korczak-Schule in Wolgast nicht möglich. Distanzunterricht oder strikte Pausenzeiten, damit sich die Gruppen nicht durchmischen, gehörte zum Alltag der Schule. Mit den Lockerungen im Schulbereich hat sich das geändert. Und die Lehrerinnen und Lehrer organisierten kurzerhand drei Projekttage, damit die Kinder wieder zusammenfinden und gemeinsam Spaß haben. Am Ende wartete ein Highlight, auf das sich alle Schüler gefreut haben.

„Im Vordergrund stand die Stärkung der psychosozialen Kompetenzen“, erklärt Schulleiterin Susann Jörgensen. Wieder mehr Selbstvertrauen bekommen, sich selbst etwas Gutes tun, sich sportlich betätigen – all das stand auf dem Plan der dreitägigen Reihe. „Am ersten Tag haben externe Partner mit den Klassen Themen erarbeitet, die im Unterricht nicht so viel Beachtung finden“ – Drogen- und Alkoholprävention, Entspannungsübungen zur Stressbewältigung oder der Umgang mit Zucker in den Lebensmitteln. „Anschließend konnten die Schülerinnen und Schüler selbst Hand anlegen und sich gesundes Essen zubereiten, beispielsweise Smoothies oder Kuchen ohne Zucker.“

Reiten, Bouldern oder Fahrradfahren – Für jeden war etwas dabei

Am zweiten Tag stand Bewegung und Sport auf dem Plan. Aus verschiedenen Angeboten konnten die Kinder wählen. Reiten sei bei den Jüngeren sehr beliebt gewesen. „Es war toll, weil ich das mit meinen Freundinnen machen konnte. Ich war vorher noch nie reiten“, erzählt Johanna und hatte einen Tag später noch immer ein Leuchten in den Augen. Für Moritz ging es mit den anderen Schülern zum Baumwipfelpfad – Höhenangst hatte er nicht, versichert er und war ganz begeistert von der Aussicht über den Wald und auf die Ostsee. Außerdem konnten sich die Kinder und Jugendlichen unter anderem in Bodenkampf, Zumba, Streetdance oder Bouldern ausprobieren.

„Es ist toll, zu sehen, wie sich alle Schülerinnen und Schüler für Bewegung motivieren können, wenn es in ihrem Interessenfeld liegt“, fasst Schulleiterin Susann Jörgensen zusammen. Sie habe von keinem gehört, dem das Angebot nicht gefallen hätte. „Es war auch spannend, weil die verschiedenen Klassen zusammengewürfelt wurden und gemeinsam den Tag verbracht haben.“

Abwurfball gegen Lehrermannschaft

Am letzten Projekttag dann das Highlight: Wer kann gegen die Lehrermannschaft im Abwurfball antreten? Verschiedene Schülerteams traten erst gegeneinander an – und am Ende gegen die Lehrer. „Die Motivation war hoch. Jedes Team wollte gegen uns spielen“, sagt die Schulleiterin und lacht.

Die Stimmung aufzulockern und die Beziehungen untereinander zu stärken, sei in der Förderschule eine besondere Herausforderung und umso wichtiger, betont sie. Und sie denkt, dass das mit den Projekttagen nachhaltig gelungen sei. Die Schüler, die kein Abwurfball spielen wollten, studierten währenddessen eine Tanzchoreografie ein, die sie unter tosendem Applaus der Mitschüler präsentierten.

Von Stefanie Ploch