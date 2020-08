Geteiltes Echo der OZ-Leser auf Baupläne an der Stralsunder Straße 

Greifswald

Wie soll die Steinbeckervorstadt einmal aussehen? Darüber gehen die Meinungen der OZ-Leser auseinander. Einige befürworten die angedachte Bebauung an Stelle des Autohauses Jaki. Andere wünschen sich gar keine Bebauung beziehungsweise senden sogar eine Idee für eine Neuauflage des Masterplanes ein. Hier drei Leserbriefe zum Thema „Streit um Wohnprojekt in der Steinbeckerstraße“.

„Begegnungsorte am Ryck schaffen“

Was für eine historische Chance! An einem der wichtigsten Orte für die Stadt, der Steinbecker Brücke, schließt ein Autohaus. Es öffnet sich Raum für eine zukunftsorientierte Stadtplanung, um endlich weiter zu entwickeln, was Greifswald so attraktiv und besonders macht: neues Leben, schöne Begegnungsorte mit Gastronomie an Ryck und Stadthafen, das direkte Nebeneinander von ehrwürdiger Altstadt, Uni-Campus, und naturnaher Fluss- und Moorlandschaft - sowie eine aktive und starke Zivilgesellschaft, die sich für die nachhaltige Entwicklung dieser Werte einsetzt. Sicher, Greifswald braucht auch mehr bezahlbaren Wohnraum. Doch bitte nicht um jeden Preis! Gefragt ist eine verantwortungsvolle Entwicklung, die den historischen Wert und besonderen Charme ohne Wenn und Aber schützt und fördert - für alle Menschen, die jetzt und in Zukunft in Greifswald leben oder es besuchen möchten.

Anzeige

Tiemo Timmermann, Greifswald

Weitere OZ+ Artikel

„Neue Ideen für den Masterplan“

Der mögliche Abriss des Autohauses nahe der Steinbecker Brücke eröffnet die Ausweisung eines verkehrsfreien öffentlichen Platzes zwischen Steinbecker Brücke und Ryck-Wehr, also gewissermaßen das Pendant zum verkehrsberuhigten Bereich an der Salinenstraße. Denkt man sich die jetzige Zufahrt An der Bleiche weg, so entsteht ein wunderbarer Platz gegenüber der neuen Bibliothek. Es ist nicht folgerichtig, auf dieser wertvollen Fläche eine viel zu hohe und zu nahe Wohnbebauung wie eine bedrängende Drohkulisse gegenüber der Altstadt aufzubauen –ein schrecklicher Gedanke, der nie verwirklicht werden sollte. Stadtplaner und Stadtbauamt sollten sich bewusst sein, welchen Wert diese Fläche im Stadtgefüge, an der Nahtstelle zur Altstadt darstellt. Hier sollte nie Wohnungsbau entstehen, erst recht nicht Drittklassiges, das ist eine Fläche, um öffentliche Interessen wahrzunehmen. Bitte nicht von Investoren überrumpeln lassen.

Klaus Marsiske, Greifswald

„Ein schöner Anblick auf dem Weg nach Stralsund “

Ich war sehr beeindruckt von der Vorstellung und Gestaltung der neuen Wohnhauspläne. Ich bin der Meinung, dass es Greifswald sehr gut zu Gesicht stehen würde, mal etwas anderes an Wohnhäusern zu sehen als nur Klötze und Würfel mit z. T. einfallsloser Gestaltung. Obwohl ich SPD-Sympathisantin bin und auch viel für Umwelt, - Pflanzen- und Tierschutz übrig habe, befürchtete ich ebenfalls, wie die CDU, dass hier wieder gemeckert und viele Nichtargumente gesucht werden, um diese Sache zu zerreden. Auch die Anordnung der geplanten Wohneinheiten, von großen bis kleinen Wohnungen, ja sogar in der obersten Etage Mansarden für Singles oder Studenten und die Ansiedlung von Gewerbeflächen rundet die Sache ab. Ich würde es sehr schade finden, wenn dieses Gebäude nicht gebaut werden könnte wegen endloser Diskussionen. Es wäre doch auch ein schöner Anblick zur Ausfahrt Richtung Stralsund.

Karin Nykamp, Greifswald

Von OZ