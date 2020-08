Getreidelaster verliert seine Ladung mitten in Wolgast

Wolgast

Am Freitagabend kam es gegen 18.15 Uhr in der Wolgaster Bahnhofstraße zu leichten Verkehrsbehinderungen. Ein mit Getreide beladender Traktor mit Anhänger verlor kurz hinter dem Platz der Jugend aus unbekannter Ursache seine Ladung, welche sich auf der gesamten Fahrbahn verteilte. Herbeigerufene Kollegen säuberten mittels Manneskraft und mit Hilfe eines Teleskopladers die Fahrbahn in Windeseile. Das Getreide wurde in ein Ersatzfahrzeug verladen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Von Tilo Wallrodt