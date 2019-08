Stralsund

Aus ihrem Leben haben sie nichts gemacht, statt dessen bestimmten Alkohol, Drogen und Faulenzen den Alltag – so lässt sich der bisherige Werdegang der beiden mutmaßlichen Mörder von Maria K. aus Zinnowitz beschreiben. Der Unterschied zwischen beiden Angeklagten besteht darin, dass Nicolas K. bereits in frühester Jugend körperliche und seelische Gewalt erfahren hat.

Niko G. : Trennungskind und gemobbt in der Schule

Niko G. (21) wurde in Polen geboren. Die Mutter ist Polin, der Vater Deutscher. Aufgewachsen ist der Angeklagte nahe Groß Kiesow. Als er zehn Jahre alt war, trennen sich die Eltern, die Mutter zieht mit Niko nach Zinnowitz, der zwei Jahre jüngere Bruder bleibt beim Vater. In Karlshagen werde er in der Schule gemobbt und oft verprügelt, weil er in Polen geboren wurde, erklärt er vor Gericht. Er wechselt nach Wolgast an die Kosegarten-Schule, dann an die Korczak-Förderschule. Im vergangenen Jahr hat G. seinen erweiterten Hauptschulabschluss nachgeholt.

Eigentlich wollte er was mit Landwirtschaft und Tieren machen, aber weil es entsprechende Angebote und Berufsschule nur im Kreis Mecklenburgische Seenplatte gab, habe er es schleifen lassen. Statt dessen lebt er mit seiner Mutter in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und die Mutter finanziert sein Leben, denn er hat nur sein Kindergeld.

Gemeinsamkeit: Beide haben nichts zu tun

Niko G. kam zweimal wegen Körperverletzung mit dem Gesetz in Konflikt: 2012 gab es eine Ermahnung, 2013 musste er 50 Arbeitsstunden im Tierpark leisten. Der enge Kontakt und die Freundschaft zu Nicolas K. seien im vorigen Jahr entstanden, als man sich nach mehrjähriger Pause wiedergetroffen habe. Und schnell war klar, dass auch K. nur den ganzen Tag abhängt.

Dennoch unterscheidet sich der Lebenslauf von Nicolas K. erheblich vom dem des anderen Angeklagten: K. hat mittlerweile ein langes Vorstrafenregister: Elf Mal stand vor Gericht. Immer wieder ging es um gefährliche oder vorsätzliche Körperverletzung, da er Menschen, über die er sich ärgerte, fix mal zusammenschlug. Schon vor dem grausamen Mord an Maria neigte er zu Gewalttaten und machte dabei auch nicht vor Frauen halt. Aktuell ist Nicolas K. auf Bewährung verurteilt.

Nicolas K: Seit frühester Kindheit psychisch auffällig

K., der noch zwei jüngere Schwestern hat, ist schon seit frühester Kindheit psychisch auffällig – er neigt zu Impulsausbrüchen und hat durch Komplikationen bei der Geburt eine verzögerte Entwicklung. Schon als Klein- und Schulkind musste er mehrfach in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ueckermünde behandelt werden, da er wiederholt ankündigte, jemanden umzubringen. Schon da sei eine Störung des Sozialverhaltens attestiert worden. In der Jugend kam dann der Alkoholmissbrauch hinzu, sodass er in der Suchtklinik der Odebrecht-Stiftung behandelt wurde.

Nach Aussagen von Julia Keller, Mitarbeiterin der Jugendgerichtshilfe des Landkreises Vorpommern-Greifswald, hat Nicolas K. ein problembehaftets Verhältnis zu seiner Mutter und auch zu seinem Stiefvater, von dem er behauptet, ihn und die Schwestern misshandelt zu haben. Häusliche Gewalt, so Keller, war im Leben von Nicolas K. immer ein Thema.

Nach Morddrohungen: Erziehungshelfer schmeißt hin

Ende Januar 2015 bat er deshalb selbst beim Jugendamt um Inobhutnahme. Er wurde daraufhin kurzzeitig in einer Wohngruppe in Zinnowitz untergebracht und erhielt dann einen Erziehungsbeistand. Der jedoch hat die Zusammenarbeit aufgekündigt, nachdem er von K. ebenfalls Morddrohungen erhielt.

Ende September vergangenen Jahres wird seine Tochter geboren, die er mit Anna S. hat. K. besitzt weder einen Schulabschluss noch hat er die Berufsreife erlangt.

