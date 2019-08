Wolgast

Die Vorbereitungen für den geplanten Bau eines modernen Wohn- und Geschäftshauses in der Wolgaster Steinstraße 15 gehen weiter. „Am 13. August wurde am Rand des Baufeldes der letzte Bohrpfahl betoniert“, berichtet Jan Koplin, Geschäftsführer der Wohnungswirtschafts GmbH Wolgast (WoWi), die das rund 4,5 Millionen Euro teure Neubauvorhaben in Auftrag gegeben hat.

Insgesamt 109 Betonpfähle, die jeweils bis in eine Tiefe von etwa zehn Meter reichen, sollen die benachbarten Häuser und die Steinstraße vor Schäden bewahren. Der Beton sei nunmehr abgebunden, so dass neue Bautechnik Einzug halten konnte. Seit Montag dieser Woche sind Mitarbeiter der Kies- und Recyclingwerk Pudagla GmbH dabei, die Baugrube auszuheben, die beeindruckende Ausmaße annehmen wird.

Rohbau soll bis Mitte Mai 2020 stehen

„Die Grube wird rund vier Meter tief sein. So wird ausreichend Platz geschaffen für eine Tiefgarage mit insgesamt 15 E-Auto gerechten Stellplätzen, Heizungs- und Elektroräume, Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen und den Fahrstuhlschacht, mit dem die künftigen Mieter von der Tiefgarage aus bis zu ihrer Wohnung fahren können“, erläutert WoWi-Prokurist Jörg Juhnke. Die Baggerarbeiten sollen bis zum 13. September beendet sein; anschließend werde die Hochbau Greifswald GmbH mit der Erstellung des Rohbaus starten, der, wenn kein starker Winter den Bauleuten einen Strich durch die Rechnung macht, laut neuestem Zeitplan Mitte Mai 2020 fertiggestellt sein soll.

38 Jahre nach dem verheerenden Brand des Hotels „Deutsches Haus“ will die WoWi die seither im Herzen der Stadt klaffende Baulücke mit einem Wohn- und Geschäftshaus moderner Prägung schließen. Zwölf barrierefreie Wohneinheiten sollen entstehen sowie drei im Erdgeschoss befindliche Gewerbeeinheiten. Laut Koplin sollen laut einer Vereinbarung die Nutzer der Gewerberäume – die Energie Vorpommern GmbH, ein Sanitätshaus und eine Steuerkanzlei – zum 1. April 2021 einziehen.

Die Wolgaster Wohnungswirtschafts GmbH will in der Steinstraße 15 dieses Vorzeigeobjekt mit zwölf Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten bauen. Quelle: Ingenieurbüro Neuhaus & Partner GmbH

Daran wird deutlich, dass der ursprüngliche Fertigstellungstermin Ende 2020 aufgrund mehrerer Verzögerungen nicht gehalten werden kann. Die WoWi-Verantwortlichen verweisen unter anderem auf die Asphaltierung der Baustraße von der Bundesstraße 111 bis zur Baustelle und Schwierigkeiten bei der Herstellung der Bohrpfähle. Wie berichtet, stieß die Spezialfirma im Untergrund mehrfach auf große Steine, was den Zeitplan durcheinanderbrachte. „Nun haben wir das Ziel, das Bauvorhaben bis zum Ende des ersten Quartals 2021 zum Abschluss zu bringen“, erklärt Jan Koplin.

Mittelalterliche Struktur verlangt Kompromisse

Die Erschließung des Grundstücks erfolgt von dessen Rückseite über die Straße An der Stadtmauer. Hier werden sich auch die Einfahrt in die Tiefgarage sowie ein weiterer Hauseingang befinden. Die Müllentsorgung soll in der Weise erfolgen, dass die Behälter zu den Abfuhrterminen von der Hausrückseite zur Steinstraße geschafft und dort abgeholt werden.

Das Bauen und Wohnen in der vom engen mittelalterlichen Grundstücksraster geprägten Wolgaster Innenstadt erfordert eben besondere Vorkehrungen und gewisse Kompromisse. Dennoch ist der Stadtkern als Wohnviertel sehr begehrt, was die große Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Wohnungen in der Innenstadt belegt.

Von Tom Schröter