Anklam

Sinnflutartige Regenfälle und heftiges Gewitter am Montagabend über Anklam in Vorpommern: Innerhalb weniger Minuten standen in der vorpommerschen Kleinstadt zahlreiche Keller und Grundstücke unter Wasser. Die Kanalisation war überfordert und das Wasser kam wieder aus den Gullys heraus. Die Anklamer Feuerwehr musste zu rund 20 Einsätzen ausrücken. Zeitweise waren ganze Straßenzüge in einem Wohngebiet nur mit Gummistiefeln zu passieren.

Das heftige Gewitter zog am Montagabend auch über Balm auf Usedom hinweg und sorgte für einen Blitzeinschlag in einem mit Reet gedeckten Haus in Balm.

Zur Galerie Gewitter und Regen machten am Montagabend und in der Nacht Mecklenburg-Vorpommern zu schaffen. In Anklam in Vorpommern sorgte das Unwetter für vollgelaufene Keller.

Christopher Niemann/RND