Gewonnen! Wolgaster Fröbel-Kinder bekommen Roller von Verkehrswacht

Wolgast

Bewegung tut gut: Unter diesem Motto haben die Mädchen und Jungen der Wolgaster ASB-Kindertagesstätte „Friedrich Fröbel“ an einem Preisausschreiben der Verkehrswacht teilgenommen und gewonnen. In dieser Woche nahmen sie den Siegerpreis in Empfang: Einen schnittigen Roller sowie Mal- und Übungshefte, Luftballons und Schokolade in Verkehrsschilder-Form.

Das Info-Material ist auch für die Eltern und Großeltern bestimmt, indem diese die darin enthaltenen wichtigen Tipps zum sicheren Übergang vom Lauf- zum Fahrrad und für das korrekte Verhalten auf dem künftigen Schulweg an die Kinder weitergeben. Die Übergabe des Flitzers und der übrigen Preise nahmen Sabine Quandt sowie Sylvia und Hans-Joachim Glander von der Verkehrswacht Usedom-Peene in der Kita an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße vor.

Von Tilo Wallrodt