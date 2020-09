Koserow

Sekt für alle: Doreen Grambow-Knuth vom Café Moritz in Koserow ist völlig aus dem Häuschen, als sie am Mittwochmittag erfährt, dass sie den großen OZ-Eisdielentest in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen hat. „Ich führe die beste Eisdiele in MV, wie toll ist das denn. Ich bin total glücklich, denn ich wollte unbedingt gewinnen“, sagt die 44-Jährige. Die Worte sprudeln nur so aus ihr heraus, die Gäste freuen sich mit ihr und dem gesamten Team, heben die Gläser und spenden spontan Applaus.

„Ich habe alle gebeten, für uns zu stimmen“, erzählt sie. Am Sonntag habe sie Live-Musik gehabt und dann vom OZ-Wettbewerb erzählt. „Nur zu sagen, dass man sich wohl fühlt, hilft nicht. Dazu muss auch abgestimmt werden. Also habe ich alle animiert“, so Grambow-Knuth.

Anzeige

Mehr lesen: OZ-Eisdielentest 2020: Das sind die beliebtesten Läden zum Eisessen in MV

Weitere OZ+ Artikel

Es scheint gewirkt zu haben, denn neben Koserowern haben auch Berliner, Urlauber aus dem Wartburgkreis, Hamburger und viele andere für das Koserower Café gestimmt. „Es ist wirklich sehr gemütlich hier, man wird ausgesprochen freundlich bedient und der Kuchen und Eis sind sehr lecker“, meint eine Besucherin aus Süddeutschland, als sie vom Gewinn hört.

Seit 30 Jahren Eisentwickler

Während Doreen Grambow-Knuth und ihre Mutter flink wie die Wiesel von Tisch zu Tisch zu sausen, die Bestellung aufnehmen und wenig später Kaffee, Kuchen und gigantische Eisbecher herantragen, die Peter Knuth zuvor fertig gemacht hat, ist der Udo Grambow der Kreativgeist im Café. 30 verschiedene Eissorten befinden sich in der Auslage, alle von ihm entwickelt. Seit 30 Jahren macht er Eis – und nicht einmal, darauf ist er besonders stolz, gab es Grund zur Beschwerde. „Nicht die Gäste, nicht die Hygiene. Denn wir handeln nach einem Grundsatz, der lautet, dass man beim Wareneinsatz nicht sparen darf.“

120 verschiedene Eissorten hat er im Laufe der Zeit kreiert. Manche entpuppten sich als Dauerbrenner, andere gehen nur eine Saison. Zu den Rennern zählt er Butterkekseis und alles, was mit Joghurt zu tun hat. Auch dunkle Schokolade, eine vegane Köstlichkeit auf Wasserbasis, verkauft sich in diesem Jahr total gut. „Jedes Jahr bringe ich drei oder vier neue Sorten Eis heraus, anderes dagegen verschwindet wieder. So wird es mir nie langweilig und in unserer Eistheke gibt immer was zu entdecken“, meint der 68-Jährige.

Milch gibt vollmundigen Geschmack

Von Hause aus ist der Mann, der nach der Wende eher aus einer Laune heraus zum Cafébesitzer in Stavenhagen wurde, Lehrschweißer. „Das ist lange her, ich lebe für mein Eis“, versichert er und berichtet über die guten Zutaten für seine unterschiedlichen Eissorten. Im Gegensatz zu vielen italienischen Eisdielen verwendet er fast immer zur Eisherstellung Milch. Neben dunkler Schokolade werden nur noch die beiden anderen veganen Sorten Limette und Wassermelone auf Wasserbasis hergestellt. „Milch gibt einen viel geschmeidigeren und vollmundigen Geschmack“, erklärt der Eis-Fachmann.

Udo Grambow ist der kreative Kopf im Cafe Moritz in Koserow. Quelle: Tilo Wallrodt

Zu Hause überlegt Peter Grambow, was man als neue Eissorte kreieren könnte. So ist in diesem Jahr Milchreis-Heidelbeer entstanden. „Die Kunden loben es“, verrät er und zeigt auf einen riesigen Eisbecher, der zudem mit Früchten aller Art garniert ist. „Frische ist überhaupt das A und O, deshalb gibt es bei uns auch jede Menge Frischobst“, meint er dann. Die Eisproduktion selbst hat er aus dem Café Moritz ausgelagert, sie befindet sich einige hundert Meter weiter. Denn dazu brauche es Ruhe und minus 30 Grad für die Lagerung, sagt Grambow.

Ab 4 Uhr wird gebacken

Ab und zu, wenn es ihm in seinen heiligen Hallen zu ruhig wird, kommt er ins Café, wo seine Tochter samt Schwiegersohn und seine Frau Bärbel, die für die Kuchen und Torten zuständig ist, wuseln. Morgens um 4 Uhr fährt sie ins Café und beginnt zu backen. „Wir sind alles Perfektionisten, wir führen das Café mit Herz“, lautet sein Fazit. Deshalb sei er sich vor 17 Jahren auch sicher gewesen, dass es mit dem geschäftlichen Erfolg klappt, als sie nach Koserow zogen.

Doreen Grambow-Knuth, die Inhaberin des Cafés Moritz, schwebt unterdessen über den Sieg beim großen OZ-Eisdielentest regelrecht auf Wolke 7. „Ich habe jetzt zurückbekommen, was ich den Gästen an Freundlichkeit und Service gebe. Das ist ein supergutes Gefühl, für das ich mich bei allen Fans unseres Eiscafés bedanke“, sagt sie und entschwindet lächelnd an den nächsten Tisch, um leckere Eisbecher abzuliefern.

„Und wer Lust hat, ist am kommenden Sonntagnachmittag wieder hier vor dem Café zu Livemusik eingeladen. Da werden wir unseren 1. Platz aber so richtig feiern“, ruft sie noch hinterher ...

Von Cornelia Meerkatz