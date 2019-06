Greifswald/Anklam

Es war nicht Freitag, der 13. – sondern Donnerstag. Und der ist für sieben Familien in Greifswald und Anklam zum Glückstag geworden. So viele Kinder kamen nämlich an diesem Tag in beiden Kliniken zur Welt. In Greifswald waren das Luise Lüring (Wohnort: Weitenhagen, Körpergröße nach der Geburt: 54 cm, Geburtsgewicht: 3580 g, Geburtszeit: 2.23 Uhr), Gerda Katharina Diel ( Greifswald, 50 cm, 3460 g, 8.32 Uhr), Juna Lilli Pretzsch ( Heringsdorf, 54 cm, 4120 g, 12.32 Uhr) und Mateo Schwarz (Brünzow, 50 cm, 3000 g, 13.56 Uhr). In Anklam am 13. Juni geboren wurden Zuzanna Sobolczyk ( Ueckermünde, 53 cm, 3750 g, 7.37 Uhr), Louis Borrmann ( Ueckermünde, 57 cm, 4620 g, 8.15 Uhr) und Liam Heise ( Heringsdorf, 51 cm, 3460 g, 19.26 Uhr).

Ein großes Hallo auf Erden gilt aber natürlich auch allen anderen Kindern, die vergangene Woche auf die Welt kamen. In Greifswald war das am 10. Juni Lisa Mareile Hoffmann ( Greifswald, 52 cm, 3435 g, 21.55 Uhr). Am 11. Juni feiert indes künftig Mayson Elias Vuckovic ( Greifswald, 50 cm, 3220 g, 22.16 Uhr) Geburtstag. Einen Tag später, nämlich am 12. Juni geboren, wurden in der Unimedizin Greifswald Janosch Friedrich Wollenberg ( Greifswald, 46 cm, 2340 g, 2.01 Uhr), Nike Juno Heiden ( Greifswald, 49 cm, 2840 g, 11.27 Uhr) und Adrian Neumann ( Wolgast, 47 cma, 3080 g, 22.54 Uhr). Die Neu-Greifswalder Paul-Friedrich Kühl (56 cm, 3980 g, 23.06 Uhr) und Annabelle Thormann (46 cma, 2639 g, 23.29 Uhr) wurden wiederum am 15. Juni geboren. Und am 17. Juni machten Miley Bluhm ( Greifswald, 52 cm, 3900 g, 3.17 Uhr) und Melinda Wald ( Greifswald, 50 cm, 3100 g, 5.31 Uhr) ihren ersten Schrei in Greifswald.

In der Anklamer Ameos-Klinik wiederum kamen am 10. Juni Mikko Veit Sötmelk ( Anklam, 50 cm, 3450 g, 0.17 Uhr) und Anton Krull ( Lüssow, 55 cm, 4100 g, 18.45 Uhr) zur Welt. Einen Tag später, am 11. Juni, wurde Marlon Pietsch ( Anklam, 51 cm, 3110 g, 21.53 Uhr) geboren. Am 12. Juni feiern künftig Elisa Treetz ( Anklam, 47 cm, 2870 g, 6.53 Uhr), Emil Steffen (Mölschow, 50 cm, 3360 g, 7.54 Uhr) sowie Raik Friedrich Erhard Will ( Pinnow, 47 cm, 2540 g, 4.09 Uhr) Geburtstag. Am 14. Juni hatte die Familie Knauerhase aus Wussentin viel Grund zur Freude. Sohn Kai kam um Punkt 9 Uhr mit 51 cm und 3340 g zur Welt. Und Matti Ernst Feldt wurde schließlich am 15. Juni um 2.46 Uhr in Anklam geboren. Er wog 3930 Gramm bei einer Körperlänge von 54 Zentimetern. Allen Neugeborenen viel Glück und Erfolg im Leben – natürlich auch jenen, die nicht in der Zeitung genannt werden sollen.

Thomas Pult