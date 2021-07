Glückwunsch! Usedomerin holt volle Punktzahl bei ihrer Prüfung

Zinnowitz

Leonie Bölter hat seit Mittwoch einen riesigen Grund zur Freude: Am Morgen bestand die 20-Jährige ihre mündliche Prüfung zur Veranstaltungskauffrau in Neubrandenburg. „Ich habe 100 von 100 möglichen Punkten bekommen. Darüber freue ich mich riesig“, sagt die gebürtige Karlshagenerin stolz. In ihrer mündlichen Prüfung sollte sie über verschiedene Vertragsarten reden. 15 Minuten hatte sie Vorbereitungszeit, danach musste ein Referat von 20 Minuten gehalten werden.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ihrem Arbeitgeber – der Vorpommerschen Landesbühne – bleibt sie nach der dreijährigen Ausbildung erhalten. Unter anderem ist die in den Kartenvorverkauf der Tickets für die Vineta-Festspiele involviert. Den Schritt in die Veranstaltungsbranche hat sie nicht bereut. „Nach der Schule habe ich diese Ausbildungsstelle gesehen und fand es auf Anhieb interessant“, sagt sie.

Von Hannes Ewert