Zemitz

Mit Hundegebell und freudig aufgeregtem Schwanzwedeln begrüßen die Fellnasen von Kerstin Sommer den Besuch, der ihren Hof in Zemitz betritt. Berührungsängste scheinen die Vierbeiner nicht zu haben, die das Begrüßungskomitee spielen. Beim genaueren Blick wird deutlich, was das Rudel von anderen unterscheidet: Hier leben fast ausschließlich alte oder kranke Hunde und solche Vierbeiner, die andere „Makel“ aufweisen. Deswegen leben sie auf dem Gnadenhof bei der Frau, die ihr Leben den Hunden widmet, die sonst kein Zuhause mehr gefunden hätten.

„Mir geht es nicht darum, wie die Hunde aussehen. Was sie für ein schweres Schicksal hatten oder wie alt sie sind. Ich schaue auf den Charakter, in das Wesen des Hundes“, sagt Kerstin Sommer. Ihr Rudel besteht derzeit aus elf Hunden. Viele von ihnen kommen aus dem südspanischen Tierheim Refugio Canino La Reserva, aus Rumänien, aber auch aus der Region.

Lebenstraum vom Gnadenhof erfüllt

Seit 2007 lebt die ehemalige Würzburgerin auf dem Dorf bei Wolgast. Schon von Anfang an stand für sie und ihren damaligen Mann fest, sich den Traum vom Gnadenhof zu erfüllen. Alte Hunde seien entspannter, sagt sie. Und die wüssten schon, wo es lang geht. Außerdem hätten die alten und ungewollten Tiere genauso viel Liebe und Zuwendung verdient – auch, wenn sie nicht den Anschein eines „perfekten“ Hundes machen.

Dass viele nur Welpen zu sich holen, könne sie nicht verstehen. „In den Tierheimen leben so viele tolle Seelen, die ein Zuhause suchen.“ Weil es anfangs schwierig gewesen sei, in der Region Verständnis für ihre Arbeit zu finden – als sie fünf Hunde hatte, stand der Verdacht des Animal Hoarding, der „Tiersammelsucht“ im Raum – gründete sie zwei Jahre später einen Verein für ihren Gnadenhof. Die Arbeit mit den Hunden wird durch Spenden finanziert und einige Freiwillige helfen ab und an auf dem Hof mit.

Viel Arbeit mit den Hunden

Das Leben mit elf Hunden ist ein Fulltime-Job, sagt sie und wirft einen Ball, den Butch immer wieder zurückbringt. Er gilt als gefährlich, hat früher gebissen. Um ihn zu halten, musste Kerstin Sommer eine Prüfung mit ihm ablegen. Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten kann der Vierbeiner nicht genug bekommen – aber vorsichtig sein müsse man trotzdem. In zwei Gruppen geht sie zwei Mal täglich mit den Hunden spazieren. Da kommen einige Kilometer zusammen. Das Rudel zu führen und klare Strukturen zu schaffen, sei harte Arbeit.

Die Gnadenhofbesitzerin ist im ständigen Austausch mit Tierärzten und der Tierheilpraxis Usedom – alte Hunde hätten mehr Gebrechen als junge – und kooperiert mit dem Verein Sonnenpfoten, die ihr die Hunde aus dem Ausland vermitteln. Hunde mit Verletzungen sind für sie kein Problem: Eine Hündin päppelte sie wieder auf, der das Bein gebrochen und auf dessen Schädel eingeprügelt worden war.

Mit dem Auto bis Südspanien für Carpanta

Ein Schicksal hatte es ihr besonders angetan, das vom zehnjährigen Carpanta. Er lebte sein ganzes Leben in dem spanischen Tierheim, keine Sicht auf Vermittlung. „Er ist ein sehr großer Hund, hat Probleme mit der Hüfte und läuft nicht mehr so gut.“ Sie hat Tränen in den Augen, wenn sie über ihren Carpanta spricht. „Ich wusste: Wenn ich ihn nicht hole, bleibt er sein ganzes Leben im Tierheim, in dem die Temperaturen im Sommer auf bis zu 40 Grad steigen.“ Wie lang der weiße Riese das körperlich mitgemacht hätte, ist unklar.

Weil der Hund in keine Transportbox passte, entschied sie sich kurzerhand, selbst mit dem Auto gen Süden zu fahren, um ihn mit nach Hause zu bringen. „Es war eine lange und anstrengende Fahrt, aber wenn ich sehe, wie glücklich er ist – ich würde es immer wieder machen.“ Heute lässt sich Carpanta entspannt die Sonne auf den Bauch scheinen und lebt in den Tag hinein.

Einige Leute sind undankbar

Aber nicht nur Hunden aus dem Ausland gibt sie ein Zuhause. Es seien schon Leute aus dem Umland zu ihr gekommen, um kranke Tiere abzugeben. Um sie loszuwerden. „In eine Hündin musste ich 1500 Euro für eine Behandlung und Operation investieren, von den ehemaligen Besitzern kam nichts, nicht einmal Dankbarkeit“, zeigt sich Kerstin Sommer heute noch entsetzt. Aber es gibt auch andere Fälle, betont sie. Dann kümmern sich die Besitzer nach Abgabe zumindest noch finanziell und übernehmen alle für den Hund anfallenden Kosten.

Jedes einzelne Schicksal ihrer Schützlinge geht ihr Nahe. Alle haben ein Körbchen oder ein Bett im Haus, können draußen so viel toben wie sie wollen. Bei alten und kranken Tieren bleibt es jedoch nicht aus, dass sie nicht mehr lange auf dem Gnadenhof leben. „Ich begleite jedes Tier persönlich in den Tod“, sagt sie. „Es ist jedes Mal ein Verlust. Ich bin dann sehr traurig. Aber auch froh, dass der Hund noch ein schönes Leben bei mir hatte.“

Die Hunde wären dankbar, würden ihr Lebensfreude schenken, sagt Kerstin Sommer und wird wieder emotional. „Ich versuche, ein Stückchen weit das wieder gut zu machen, was andere Menschen den Hunden angetan haben.“ Ein Zuhause zu schaffen, in dem den Tieren Liebe geschenkt wird. Und den Hunden beim Spielen zusehen: „Besser als Fernsehen“, sagt sie und lacht.

