Goldspur: Usedomer Galeristin kehrt zu beruflicher Jugendliebe zurück

Neppermin

Im erweiterten Galerieraum der Berlinerin Ute Wittig-Weißensee dominieren derzeit der Charme, die Wärme und die Strahlkraft des Goldes. Das ist nicht nur wertvoll und smart anzuschauen, sondern hat seinen guten, fachkundigen Grund. Als Malerin ist die 59-Jährige nämlich während der nahezu anderthalbjährigen Corona-Pause zu ihrer beruflichen Jugendliebe, dem Vergolden als ganz spezielle künstlerische Technik, zurückgekehrt.

Nach dem fürchterlichen 2. Weltkrieg, als in der Hauptstadt und ringsum so ziemlich alles kaputt und anderes Handwerk zunächst wichtiger war, wurde sie (als zunächst Einzige in der frühen DDR) darin ausgebildet. Ihre Spuren hinterließ sie bis 1987 an vielen Stellen der Hauptstadt, etwa an der Bekrönung und den Kugeln des Berliner Doms, am Schauspielhaus, dem Deutschen und Französischen Dom.

Erst dann folgten der Wechsel nach Westberlin, das Studium der Architektur und schließlich die Selbstständigkeit. Seit rund einem Jahrzehnt ist die von Natur aus optimistische, vitale Künstlerin in Neppermin zu Hause, nur einen Steinwurf vom idyllischen Achterwasser entfernt. Hier ist ihre eigene kleine Galerie beheimatet.

Phasen der Niedergeschlagenheit

Letztere hat sie in den vielen Monaten der von der Pandemie erzwungenen Zurückhaltung in ein offenes Atelier verwandelt. Freilich blieb es viel zu lange verwaist, so dass es Phasen der Niedergeschlagenheit gab, „die aber Gott sei Dank immer wieder von guten, optimistischen Zeitläufen abgelöst wurden“, plaudert sie. Dort, wo – wie bei ihr – Gäste stets gern gesehen sind, tut es besonders weh, wenn sie fern bleiben. Ganz zu schweigen von den finanziellen Einschränkungen.

„Wie viele Künstler musste ich vom Ersparten leben“, sagt Wittig-Weißensee und weiß es gerade deshalb zu würdigen, nun wieder ausstellen und verkaufen zu können. Zu Hause treffen interessierte Besucher auf die Ausstellung „Inside-Out“, lernen im Garten Findlinge mit Metallhauben kennen und können Ölmalerei bewundern, zum Teil auf vergoldeten Leinwänden. Zu ihren persönlichen Lieblingsstücken gehören die vielen verschiedenen „Bärliner“, kleine lustige Skulpturen in ganz unterschiedlicher Form und Situation. Eng gesteckte Grenzen? Gibt es hier nicht!

Vertreten ist die Insel-Liebhaberin außerdem bei einer Gemeinschaftsausstellung im Kaleidoskop Usedom, wo die Veranstalter noch bis Anfang September unter der Überschrift „Fish and Ships“ Ergebnisse ihres künstlerischen Tuns präsentieren.

Ölmalerei auf vergoldetem Untergrund

Besonders „goldig“ aber ist es jüngst im Wintergarten der Brauerei des Mellenthiner Wasserschlosses geworden, wo Wittig-Weißensee seit Jahren immer wieder ausstellt. Hinter dem Namen der Schau, „Traumzeit“, verbergen sich rund 30 Arbeiten, die allesamt Ölmalerei auf vergoldetem Untergrund zeigen. Das Echo darauf ist ausgesprochen zustimmend, auch wenn sich der interessierte Gast ein bisschen durchfragen muss, um in den Ausstellungsraum zu finden.

Wittig-Weißensee bezeichnet es als gewagtes, aber durchaus erfolgversprechendes, künstlerisches Experiment, Ölbilder zu übergolden, um schließlich Gold in Kratztechnik wieder stellenweise abzureiben. „Das hat meines Wissens auf diese Art noch niemand gemacht“, versichert die gebürtige Hauptstädterin. Angelehnt sei die Verfahrensweise allerdings ein Stück weit an Arbeiten von Max Uhlig, einem in Dresden beheimateten und mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Maler.

Das eigene positive Denken und die zustimmenden Rückmeldungen ihres Publikums haben der variablen Künstlerin ein neuerliches Mal verdeutlich, dass es lohnt, sich neu zu erfinden, Unbekanntes oder vermeintlich Verschollenes wiederzubeleben. Deshalb kann Wittig-Weißensee jetzt auch zuversichtlich in die nähere Zukunft schauen.

Denn es gibt bereits prinzipielle Vorabsprachen mit Hotelchefin Petra Bensemann. Im Hotel „Das Ahlbeck“ werden voraussichtlich schon in wenigen Wochen zwölf kleinere Goldformate gehängt werden. Auf dass die Gäste des Hotels in der ersten Reihe des Kaiserbades Entdeckungen machen können, die ihnen so oder ähnlich nirgendwo sonst an der Küste geboten werden.

Von Steffen Adler