Heringsdorf

„Gourmet auf See“ nannte sich am Montag der kulinarische Sommerabend auf dem Eventschiff MS Koi. Auf See erwarteten die Gäste Stationen namhafter Usedomer Köche mit feinsten regionalen und internationalen Speisen. Veranstalter des kulinarischen Ausflugs waren Lars Krüger (Uwes Fischerhütte Ahlbeck), Ina und Claudio Mazzucato (Ristorante da Claudio Heringsdorf), Jana und Gert Griehl, Stefan Richter (Pier 14) und die Adler-Schiffe. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von Ashiah und Band aus Polen sowie Nicole Hart aus Südafrika. Als Gaumenfreuden wurden u. a. Bandnudeln aus dem Parmesanlaib mit schwarzem Sommertrüffel, hausgemachte Gnocchi mit Kalbsragout, Jakobsmuschel auf Rotweinschalotten mit Hummerpüree, gebeizter Lachs auf Wakame, Erbsen-Burger mit Avocado-Waldcreme, Müritz-Forellenfilet sowie Perlhuhn-Tacos angeboten. Vor der malerischen Küste Usedoms gerieten die Gäste an Bord ins Schwärmen.

Am Mittwoch fährt die „Koi“ zur Houseboot-Party wieder vor Usedom. Um 19 Uhr ist Boarding an der Heringsdorfer Seebrücke, um 20 Uhr beginnt die vierstündige Ausfahrt. Laut Reederei sind noch Karten an der Abendkasse erhältlich.

Von Cornelia Meerkatz