Wolgast

Am Herrentag sorgte in Wolgast der Fund einer Handgranate für einen Einsatz von Polizei und Munitionsbergungsdienst. Ein Rubenower hatte den scharfen Sprengkörper gegen 14.20 Uhr beim Magnetfischen aus dem Schlossgraben gezogen. Da sich der Fundort unmittelbar neben der über den Schlossgraben verlaufenden Eisenbahnbrücke befand, stellte die Usedomer Bäderbahn ihren Betrieb aus Sicherheitsgründen zeitweise ein. Mehrere Reisende warteten an den umliegenden Bahnhöfen vergebens auf ihren Zug. Erst gegen 17.30 Uhr rollte der Bahnverkehr wieder.

Mitarbeiter des Munitionsbergungsdienstes MV verstauten den Sprengkörper in einer Holzkiste, um ihn später am Südhafen kontrolliert zur Sprengung zu bringen. Quelle: Tom Schröter

Der 35-jährige Paul Kopp hatte mit einem sogenannten Neodym-Magneten zunächst eine Gewehrpatrone und schon beim zweiten Wurf besagte Handgranate aus dem Wasser geborgen und danach sofort die Polizei informiert. Die Beamten sperrten den Bereich am Hafen ab. Gegen 16.45 Uhr rollten zwei Mitarbeiter des Munitionsbergungsdienstes MV aus Mirow an, die das Fundobjekt in Augenschein nahmen. Sie identifizierten das Objekt als scharfe und nicht transportfähige Handgranate russischer Bauart ohne Splint und mit vorgespannter Zündnadel.

Im Gewerbegebiet Südhafen wurde die Handgranate schließlich unschädlich gemacht. Quelle: Tom Schröter

Die Granate wurde mit einem Spezialband umklebt, dann vorsichtig in einer Holzkiste verstaut und in einem von zwei Einsatzwagen der Polizei eskortierten Transporter zum Gewerbegebiet Südhafen gebracht, wo sie um 17.44 Uhr kontrolliert gesprengt wurde. Dafür platzierten die Sprengmeister die Granate in einer vom jüngsten Abriss einer alten Werkhalle stammenden Abraumhalde. Die Detonation verursachte einen dumpfen Knall und eine deutlich sichtbare Staubwolke. Kleine Steine und Sand flogen im Umkreis von etwa 50 Meter umher.

2020 machte Paul Kopp das Magnetfischen zu seinem Hobby. Mit einem derart explosiven Fund hatte er in Wolgast nicht gerechnet. Quelle: Tom Schröter

Wie Paul Kopp mitteilte, habe er das Magnetfischen seit vergangenem Jahr zu seinem Hobby gemacht. Bisher habe er lediglich ungefährlichen Metallschrott unter anderem aus dem Peenestrom und der Ziese geborgen, darunter Koppelpfähle, Angelblei, eine Ruderdolle und ungezählte Bierdeckel. Dass in Wolgast schon bei zwei Würfen eine Patrone und eine Granate an dem Magneten hingen, sei überaus bemerkenswert. „Wer weiß, was da unten noch alles liegt“, meinte der Rubenower.

Von Tom Schröter