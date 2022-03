Der Schriftzug „Stop Gas! End War!“ macht deutlich, was die Umweltorganisation will: den sofortigen Lieferstopp von russischem Erdgas. Am Anlandepunkt von Nord Stream 2 in Lubmin (Vorpommern-Greifswald) machen die Aktivisten klar: „Mit den Einnahmen finanziert Putin seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine“.