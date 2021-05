Greifswald

Früher Hochschulkantine, künftig digitales Innovationszentrum: Die Wissenschafts- und Technologiepark Nord Ost GmbH (Witeno) will die Alte Mensa am Schießwall in den nächsten drei bis vier Jahren mit rund 30 Millionen Euro zu einem neuen Gründerzentrum umgestalten. Mehr noch: „Wir wollen hier nicht nur Start-ups ansiedeln, sondern auch einen Kooperationsraum schaffen und damit zum regionalen Innovationsinkubator werden“, sagt Witeno-Geschäftsführer Wolfgang Blank. Auch die Universität Greifswald werde sich hier mit Forschungsgruppen wiederfinden. Läuft alles rund, könnte die Alte Mensa nach seinen Worten bereits im Jahr 2024 ein völlig neues Innenleben aufweisen. Rund 230 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

Hansestadt beantragt Fördermittel

Das Geld dafür, so Claudia Brüß vom Beteiligungsmanagement der Hansestadt Greifswald, komme nach jetzigem Stand aus Schwerin. „Grundlage dafür bildet eine Initiative des Landes MV, an allen Hochschulstandorten digitale Innovationszentren zu schaffen“, berichtet sie. Da Witeno eine städtische Gesellschaft sei, Greifswald halte etwa 68 Prozent der Anteile, wolle die Stadt die in Aussicht gestellten 30 Millionen Euro Fördermittel beantragen. Die sollen dann eins zu eins an das Tochterunternehmen fließen. Das werde sich nach jetzigem Stand mit etwa zehn Prozent Eigenmitteln an der Investition beteiligen. Witeno agiere als Bauherr und Betreiber. Das Unternehmen wolle das Gebäude von der Universität Greifswald erwerben – neben der Sparkasse Vorpommern die dritte Gesellschafterin. Die Gespräche seien am Laufen.

Virtueller Einblick in den künftigen Innenhof der Alten Mensa. Quelle: BAP Berlin

Netzwerkarbeit weiter verstärken

Die Projektidee ist nicht neu. „Wir haben uns in den letzten zwei Jahren in einem Strategieprozess neue Ziele gesetzt und uns auf unsere Kernaufgaben besonnen: die Nahtstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu sein, Netzwerkarbeit zu leisten, Gründer zu beraten und Räumlichkeiten anzubieten“, sagt Blank. Zu Witeno gehört das Technologiezentrum Vorpommern in der Brandteichstraße und das Biotechnikum in der Walther-Rathenau-Straße. Mehr als 400 Menschen arbeiten in beiden, sehr gut ausgelasteten Häusern. Etwa 200 weitere sollen hinzukommen, sobald das im Bau befindliche Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie in Nachbarschaft des Biotechnikums fertiggestellt ist. Auch das ist Teil der Witeno GmbH, die ihre Erfolgsgeschichte mit der Alten Mensa fortschreiben möchte.

Wolfgang Blank: „Wir wollen hier nicht nur Start-ups ansiedeln, sondern auch einen Kooperationsraum schaffen.“ Quelle: Thomas Kunsch

Klingt nach einem geradlinigen Weg, war aber mit vielen Hürden gespickt: Eine neue Nutzung des 1974 errichteten Mensabaus setzt Kompromissbereitschaft voraus. Denn das Objekt steht unter Denkmalschutz. „Damit sind viele Herausforderungen verbunden – unter anderem der Brandschutz, aber auch die Energieoptimierung“, verdeutlicht der Unternehmenschef. Mittlerweile steht das Konzept und es liegt auch eine Machbarkeitsstudie vor, die zu einem Ergebnis kommt: „Es rechnet sich. Der Bedarf ist da, die Nachfrage groß“, versichert Blank.

Gemälde von Frankenstein bleibt

Ziel der Überlegungen sei gewesen, das Alte zu bewahren und dennoch moderne, attraktive Arbeitsplätze und Kommunikationsräume zu schaffen. Deshalb soll das Gemälde von Professor Frankenstein ebenso erhalten bleiben wie die Treppenhäuser, die großen Säle, das Rektorenzimmer, der Bunker und die Fassade. Während sich das Gebäude aus denkmalpflegerischen Gründen rein äußerlich nicht grundlegend verändern dürfe, gebe es im Innern einen massiven Eingriff: „Wir planen einen 18 mal 18 Meter großen Innenhof, der viel Licht ins Objekt bringen wird“, blickt Blank voraus.

„Damit wird es drinnen einen großen Aha-Effekt geben“, verdeutlicht Projektentwickler Martin Nätscher. Lichtdurchflutete Räume ermöglichten eine flexible Nutzung als hochwertige Cowork-Flächen. „Das Highlight wird die Dachterrasse mit Outdoor-Arbeitsplätzen und Eventflächen, die von unten nicht sichtbar sein werden – ähnlich wie es sie heute in Berlin und Hamburg gibt“, so Nätscher. Auch der frühere, 800 Quadratmeter große Luftschutzkeller sowie der ehemalige Mensaclub (600 m²) sollen wieder mit Leben erfüllt werden. Bei der Vorstellung des Konzepts im Finanzausschuss der Bürgerschaft fielen Begriffe wie „Maker-Space“, „digitaler Showroom“, „Kids-Science-Center“ und „Fablab“.

Staffelmieten für Nutzer

Die reine Nutzfläche, so Blank, werde um die 5000 Quadratmeter umfassen und damit etwa ähnlich groß sein wie die im TZV und im Biotechnikum. Das Betreiberkonzept sehe „Staffelmieten für Gründer, Fortgeschrittene und Erwachsene vor“, erläutert er und nennt beispielhaft Mietpreise für den jetzigen kleinen Speisesaal. Dort könnten auf 224 Quadratmetern 20 Arbeitsplätze entstehen. In der ersten Stufe der Vermietung soll nach vorläufigen Planungen pro Arbeitsplatz eine monatliche Nettokaltmiete von 200 Euro erzielt werden. Die Wirtschaftlichkeit sei laut Berechnungen gegeben.

Green Building für Nachhaltigkeit

Spannend auch: die geplante Haustechnik, die das Objekt zum „Green Building“ machen soll. Klimaschutz stünde im Vordergrund. „Mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach für den eigenen Energiebedarf und Fernwärme von den Stadtwerken, E-Ladestation und anderem mehr soll ein nachhaltiges Gebäude entstehen“, so Martin Nätscher. „Außen Oldtimer, innen Tesla“, wiederholt Wolfgang Blank einen bereits im vorigen Jahr geprägten Slogan.

Bei Kommunalpolitikern löst das Konzept Begeisterung aus. Im Finanzausschuss begrüßten Vertreter mehrerer Fraktionen das Projekt ausdrücklich und votierten einstimmig dafür. Dieser Grundsatzbeschluss, den letztlich die Bürgerschaft Mitte Juni verabschieden soll, ist Voraussetzung für alle weiteren Planungsschritte.

Von Petra Hase