Greifswald

In der vergangenen Woche sind in der Unimedizin Greifswald 23 Kinder zur Welt gekommen. Die Jungen waren mit 13 im Vergleich zu den zehn Mädchen in der Überzahl. Am Dienstag und am Donnerstag wurde je ein Zwillingspaar geboren, wie die Unimedizin der Hansestadt berichtete.

In Anklam sind in den vergangenen eineinhalb Wochen sieben Babys geboren worden. Darunter der kleine Fritz Kerlikowsky. Er wurde am 15. Juli um 3.37 Uhr geboren worden. Er brachte 3700 Gramm auf die Waage und maß 55 Zentimeter. Er wohnt jetzt in Anklam.

Hilda Stoppa aus Wolgast wurde am 18. Juli um 7.58 Uhr geboren. Sie wog 3910 Gramm und maß 53 Zentimeter. Auch die kleine Kim Kumbier erblickte am 18. Juli um 17.35 Uhr das Licht der Welt. Sie wog 3920 Gramm und war 55 Zentimeter groß und kommt aus Schönbeck.

Zuwachs für Ziethen, Benz Ueckermünde und Rankwitz

Am vergangenen Mittwoch, den 21. Juli um 1.01 Uhr erblickte Malia Hesse das Licht der Welt. Sie wog 3310 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Sie kommt aus Ziethen/Jargelin. Emilia Köhler ist am Freitag, den 23. Juli um 2.50 Uhr mit 3230 Gramm und 50 Zentimetern geboren worden. Zu Hause ist sie jetzt in Benz.

Aaron Pascal Kalinowski kam am 23. Juli um 8.38 Uhr zur Welt. Sie brachte 3380 Gramm auf die Waage bei einer Größe von 50 Zentimetern. Er lebt jetzt in Ueckermünde. Mara Räsch gab ihren ersten Schrei am 23. Juli um 13.02 Uhr ab. Sie wog 3700 Gramm und maß 53 Zentimeter. Zu Hause ist sie jetzt in Rankwitz.

