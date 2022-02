Greifswald: Auf den Spuren der Opfer – Neue Ausstellung beleuchtet Schicksale von Juden aus der Region

Greifswald

Friederike und Georg Feldmann betrieben in Greifswald ein Geschäft für Feinkost, Kolonialwaren und Spirituosen. Angesehene Kaufleute, eine sicher geglaubte Existenz in einem bürgerlichen Viertel. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten, die antisemitische verbale Hetze, die sich im November 1938 in den Pogromen gegen Juden entlud, brachten das gesicherte Leben der Feldmanns ins Wanken. Trotz der Kundgebungen, mit denen „Volksgenossen“ am 9. November 1938 ihren Hass vor jüdischen Geschäften und Wohnungen entluden, blieb das jüdische Paar in der Stadt wohnen. Eine verhängnisvolle Entscheidung, die ihnen das Leben kosten sollte.

Blaupause für weitere Deportationen

Am 12./13. Februar 1940 gehörten die Feldmanns – sie 52, er 55 Jahre alt – zu den 1120 Juden aus dem Regierungsbezirk Stettin, die verhaftet und in Ghettos und Vernichtungslager im besetzten Osten verschleppt wurden. Eine bis zu diesem Zeitpunkt beispiellose Aktion, die die Publizistin Hannah Arendt später als „Experiment“ bezeichnete: Die Deportation im Februar 1940 war die erste Verschleppung von Juden aus dem sogenannten Altreich in ein besetztes Gebiet.

Eine Blaupause für den Ablauf weiterer Deportationen in den Osten, meint Arendt. „In view of what happened later, they can be regarded as test cases, as an experiment in catastrophe“, scheibt sie in „Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen“. („Angesichts dessen, was später geschah, können sie als Testfälle betrachtet werden, als ein Experiment der Katastrophe.“)

Endlose Bahngleise, nachtleere Bahnhöfe

Kennkarte von Käthe Meyer. Die Spur des jüdischen Ehepaares Meyer aus Stettin verliert sich 1942 im Ghetto Glusk. Quelle: Stefan Sauer

Genau 81 Jahre später: Am 12. Februar 2021 begeben sich die Künstlerinnen Natalia Szostak und Weronika Fibich mit dem Zug auf eine Reise, folgen den Feldmanns, den Meyers, den Lachmanns, den Friedländers auf dem Weg in die Vernichtung. Während ihrer Zugfahrt von Stettin nach Lublin läuft die Video-Kamera mit. Endlose Bahngleise, weite Schneelandschaft, nachtleere Bahnhöfe, kleine geduckte Dörfer ziehen vorbei. Die Bild-Collage und ihre Erfahrungen auf der Suche nach Spuren getöteten jüdischen Lebens im Regierungsbezirk Stettin nennen sie in Anlehnung an Arendt „experiment in catastrophe“ – ab heute (11 Uhr) in der gleichnamigen Ausstellung im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald zu sehen.

„Wir stehen hinter einer Scheibe“

Die Bilder verstören. Die Verschleppten blicken im Februar 1940 auf dieselben verschneiten Landschaften, auf die der Ausstellungsbesucher schaut. Und dennoch: Das Trennende dominiert: „Es entsteht ein Gefühl, als ob wir hinter einer Scheibe stehen, nicht wirklich auf das Geschehene blicken können“, sagt Weronika Fibich. Schmerz, Hunger, Durst, die Ungewissheit, wohin die Reise geht – nicht greifbar.

Die beiden Künstlerinnen wuchsen im Stettiner Stadtteil Zabelsdorf auf. Dort, in der Augustastraße 3 lebten bis Februar 1940 die Meyers. Käte ist Hausfrau, Martin ist Arzt. Das Paar fährt am 12./13. Februar 1940 im selben Zug wie die Feldmanns. „So sehr warte ich auf ein Päckchen mit Erfrischungen, bisher ist nichts gekommen“, schreibt Käte sechs Wochen nach der Deportation aus dem Ghetto Glusk. Zwei Jahre später der letzte Brief von Martin: „Wir sind inzwischen so mager geworden, dass wir von Botticelli oder Burn Jones gemalt sein könnten.“ Danach verliert sich die Spur ihres Lebens. Keine Briefe mehr.

Viele Spuren ausgelöscht

Der prachtvolle Gründerzeitbau, in dem die Meyers bis Februar 1940 lebten, steht nicht mehr. Viele Spuren jüdischen Lebens seien auch in Stettin ausgelöscht, sagt Natalia Szostak. Dafür hängen auch dort heute Plakate in den Straßen, die antisemitische Hetze schüren. Die Künstlerinnen konfrontieren die Erfahrungen ihrer Reise mit der Gegenwart, frieren Fragmente der Briefe, Fotos und Fingerabdrücke der Meyers aus den überlieferten Kennkarten des Polizeipräsidium Stettin in Eisblöcke ein, platzieren die Blöcke im heutigen Stettin, filmen die Reaktionen der Passanten. Neugier, Desinteresse, Zerstörung – zu sehen bis zum 24. April im Pommerschen Landesmuseum.

Von Martina Rathke