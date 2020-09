Greifswald

Der Frust im Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Greifswald weicht vorsichtigem Optimismus: Entgegen bisheriger Informationen soll der Baustart für das stark in die Jahre gekommene Bildungszentrum in Schönwalde II nun doch eher über die Bühne gehen. „Wir haben uns mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald geeinigt und einen Fahrplan entwickelt“, sagt Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Demnach wolle die Stadt 2022 mit der Planung beginnen. „Baubeginn könnte dann 2024 sein“, sagt er.

Und wenn es gut laufe, wäre eine Fertigstellung zum Schuljahr 2027/28 denkbar. Fassbinder räumt im zweiten Atemzug aber auch ein: „Das Geld dafür ist noch nicht da.“ Die Stadt hoffe daher auf Fördermittel. Er rechne aufgrund bisheriger Erfahrungen mit einer Bausumme zwischen 40 und 50 Millionen Euro, unabhängig davon, ob es einen Neubau oder eine Sanierung der beiden vorhandenen Schulhäuser gebe. Eine im Oktober 2019 von einem Planungsbüro vorgestellte Machbarkeitsstudie mit fünf Varianten ging von Kosten bis 29 Millionen Euro aus.

Schulleiter über Einigung erleichtert

Noch vor einem Monat herrschte bei Schülern, Lehrern und Eltern große Verdrossenheit, weil laut Baudezernentin Jeannette von Busse ( CDU) bis dato völlig offen war, wann die Baumaßnahmen starten. Zuletzt hieß es, dass die Planungen voraussichtlich 2024 ausgeschrieben werden und die Arbeiten 2026 oder 2027 beginnen könnten.

Am Donnerstag bei der Pressekonferenz in der Aula des Humboldtgymnasiums: Schulleiter Ulf Burmeister, Baudezernentin Jeannette von Busse (CDU), Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne), Landrat Michael Sack (CDU) und Kreisfinanzdezernent Dietger Wille (CDU). Quelle: Petra Hase

„Ich bin sehr erfreut, dass sich beide Verwaltungen nun auf einen Zeitplan einigten, der uns sehr entgegenkommt. Mehr geht auch nicht“, würdigt Schulleiter Ulf Burmeister das Bemühen von Stadt und Kreis. Die gemeinsame Zuständigkeit ergibt sich aus der Kreisgebietsreform von 2011. Damals ging die Verantwortung für das Gymnasium per Gesetz von der Hansestadt an den Landkreis über. Ein gutes Jahr später, zum 1. Januar 2013, wurde die Rückübertragung an die Stadt per Vertrag besiegelt. Heißt im Klartext: Greifswald muss sich um die Finanzierung der Baumaßnahme kümmern, der Kreis ist laut Schulgesetz MV für die Abschreibungen und fortlaufende Kosten zuständig.

Kaum Preisunterschiede zwischen Sanierung und Neubau

Seit vielen Jahren ist das sanierungsbedürftige Humboldtgymnasium Thema in den Fachgremien der Bürgerschaft. Es herrscht große Einigkeit, dass die 1975/76 errichteten Gebäude nicht mehr den heutigen Anforderungen an moderne Schule entspreche, geschweige denn denen der Zukunft. Dennoch ist nach wie vor unklar, ob die Stadt neu bauen lässt oder sich für eine Sanierung entschließt. „Das Fazit der bereits vorliegenden Variantenuntersuchung lautet, dass es keine wesentlichen Preisunterschiede gibt“, sagt Jeannette von Busse. Persönlich präferiere sie einen Neubau, der neue Konzepte und Raumaufteilungen zulasse. Doch letztlich müssten weitere Voruntersuchungen erst zu einer Entscheidung führen. Für die benötige die Hansestadt eine aktualisierte Schulentwicklungsplanung mit präzisierten Schülerzahlen, für die der Kreis verantwortlich sei. Außerdem warte die Stadt auf die in Arbeit befindliche Schulbaurichtlinie des Landes. Erst wenn beide Dokumente vorlägen, könne mit der detaillierten Planung begonnen werden. Und das sei hoffentlich 2022.

Dies ist das zweite Schulgebäude des Humboldtgymnasiums, gelegen am Thälmannring und baugleich mit dem an der Makarenkostraße. Quelle: Petra Hase

Prognose geht von bis zu 1000 Schülern aus

Auch Ulf Burmeister wirbt wiederholt für einen Neubau: „Der vorhandene Gebäudebestand ist nicht für ein Gymnasium ausgelegt, sondern für zweizügige Schulen für die Klassen 1 bis 10.“ Auch die Struktur passe nicht ins 21. Jahrhundert. „Derzeit“, so der Schulleiter, „besuchen 630 Schüler unser Gymnasium, davon etwa 150 Hochbegabte.“ Letztere kommen nicht nur aus der Hansestadt beziehungsweise aus Vorpommern-Greifswald, sondern auch aus Vorpommern-Rügen. Bisherige Prognosen gingen von insgesamt 800 bis 1000 Schülern aus, informiert Kreisfinanzdezernent Dietger Wille ( CDU). Die Zahl sei abhängig von der weiteren Entwicklung der Hochbegabtenklassen, aber auch der Entwicklung anderer Schulen im Landkreis. Deshalb sei die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung immens wichtig, damit in den kommenden Jahren weder Über- noch Unterkapazitäten entstünden. Letztlich sei alles eine Frage des Geldes – für den hoch verschuldeten und sparwilligen Landkreis Richtschnur seines Handelns.

Am Donnerstag nach der Pressekonferenz vor dem Gebäude des Humboldtgymnasiums: Baudezernentin Jeannette von Busse (CDU), Landrat Michael Sack (CDU), Schulleiter Ulf Burmeister, Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) und Kreisfinanzdezernent Dietger Wille (CDU). Quelle: Petra Hase

Hoffen auf Fördermittel

Die Stadt steht nicht derart in der Kreide, muss aber aufgrund vieler großer Bauvorhaben spitz rechnen. Die Umgestaltung des Hanserings, das neue Schulzentrum am Ellernholzteich, die anstehende Theatersanierung und nun auch noch das Humboldtgymnasium: Alle Projekte befinden sich im zweistelligen Millionenbereich. Dennoch glaubt Landrat Michael Sack ( CDU) an eine Unterstützung von höherer Ebene: „Das Humboldtgymnasium hat mit der Hochbegabtenförderung eine Bedeutung, die kein anderes Gymnasium besitzt“, wertschätzt er. Stadt und Kreis werden daher gemeinsam alles daran setzen, versichert Oberbürgermeister Fassbinder, Fördermittel einzuwerben – sowohl auf Europa- als auch auf Landesebene.

