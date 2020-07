Greifswald: Bürgerhafen für digitale Kurse geehrt

Greifswald

Die Initiative „ Bürgerhafen“ des Pommersche Diakonievereins ist vom Land mit 750 Euro Preisgeld für das medienübergreifende Projekt „Die digitale Welt als Chance – Angebote am Bürgerhafen“ ausgezeichnet worden. Seit längerem bieten die „Silver Surfer“ älteren Menschen Kurse und Sprechstunden an, in denen der Umgang mit digitalen Medien geschult wird.

Die Kurse seien zum einen Treffpunkt älterer Menschen, zum anderen würden sie Teilnehmern Kommunikation und Auseinandersetzung im Internet und sozialen Netzwerken ermöglichen, lobte die Jury des vom Land ausgelobten Medienkompetenz-Preis-Wettbewerbs.

Von OZ