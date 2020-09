Greifswald

Die 2016 gegründete Burger-Kette „ Peter Pane“ wächst weiter. Noch 2020 soll es 40 Restaurants geben. Ende nächsten Jahres können auch die Greifswalder in einem nach der Märchenfigur Peter Pan benannten Lokal speisen.

„Wir haben einen Vertrag mit Peter Pane als Mieter“, informiert der Lüneburger Investor Jürgen Sallier, der Eigentümer des 2017 eröffneten Einkaufszentrums Gleis 4 am Bahnhof. Die Arbeiten für den zweigeschossigen Neubau an der Bahnhofstraße mit Restaurant laufen bereits. Mitte nächsten Jahres soll das Gebäude stehen.

Ärzte und Physiotherapie ziehen ins Obergeschoss

Ins Erdgeschoss ziehe neben „ Peter Pane“ noch eine Apotheke ein, so Sallier weiter. Im Obergeschoss werden Ärzte, eine Physiotherapiepraxis und ein Steuerberater zu finden sein. Die Investitionssumme liegt zwischen fünf und sechs Millionen Euro.

Dass es in der Bahnhofsstraße ein Restaurant geben soll, ist seit Langem ein Ziel des Investors. Die Geschäfte im Einkaufszentrum mit dem bei seiner Einweihung größten Edeka-Markt Mecklenburg-Vorpommerns laufen sehr gut.

Burger King wurde nicht genehmigt

Ursprünglich sollten in der Bahnhofstraße ein Burger King und ein Zwei-Sterne-Hotel angesiedelt werden. Allerdings gab es keine Baugenehmigung. Laut Sallier war daran die Prognose zu stark erhöhten Verkehrs nach der Einweihung des Fast-Food-Tempels schuld. Auch gab es Sorgen wegen nächtlichen Lärms. Die geplante Höhe des Gebäudes verhinderte den Bau des 60-Betten Hotels. Für das jetzige Konzept lägen alle Genehmigungen vor.

Peter Pane suchte schon länger Standort in Greifswald

„Wir haben schon länger in Greifswald nach einem Haus gesucht“, sagt Peter-Pane-Chef Patrick Junge. Der Spross der Lübecker Bäckerfamilie Junge kennt die Stadt schon aus seiner Zeit als Gesellschafter der Bäckerei. Er ist vom Ort, den Menschen, der Atmosphäre begeistert. Leider seien verfügbare Flächen in der Innenstadt für „ Peter Pane“ nicht groß genug. Als ihn Jürgen Sallier ansprach, habe er sofort zugesagt.

Patrick Junge Quelle: Guido Kollmeier

„ Peter Pane ist ein Full-Service-Restaurant, in dem man bedient wird“, erläutert er den Unterschied zu Fast-Food-Tempeln. „Es gibt keine offene Küche und keine Möglichkeit der Bestellung am Schalter vom Auto aus. In der Corona-Krise wurde der Bringservice „Peter bringt’s“ mit E-Bikes entwickelt. „Er macht schon etwa 15 Prozent des Umsatzes aus.“

Ein Anziehungspunkt der Restaurants sei die Bar, an der es verschiedenste Getränke, auch selbst gemachte Limonaden, gebe. Cocktails seien aber auch im Angebot.

Frauen mögen Peter Pane besonders

„Unsere Kunden sind überwiegend Frauen“, verrät Patrick Junge. Bei ihnen sei der Anteil der Vegetarier und Veganer höher als bei den Männern. „Wir bieten nicht nur ein paar Alibi-Gerichte für Vegetarier und Veganer an“, so der Geschäftsführer. Vegetarische und vegane Gerichte seien zu rund 20 Prozent am Umsatz beteiligt.

Eigene Rinderzucht künftig in Redefin

„Unser Fleisch kommt ausschließlich aus Deutschland“, betont Junge. „Wir bauen in Redefin eine eigene Landwirtschaft mit Rinderzucht auf, aus der künftig auch Fleisch für Restaurants geliefert wird.“ Sorgen um nächtlichen Lärm müssten sich die Anwohner nicht machen. Wie bei den meisten Restaurants ende der Betrieb auch bei „ Peter Pane“ etwa 21.30 Uhr/22 Uhr.

Schwerin und Wismar aber nicht Stralsund

Den Wachstumskurs setzt das Unternehmen auch in MV fort. Neben den jetzigen Burgerestaurants in Binz, Warnemünde und Rostock wird es sie künftig in Greifswald, Schwerin und Wismar geben. Und in Stralsund? „Das ist eine wunderschöne Stadt“, so Junge. Aber die Erfahrungen mit der Bäckereifiliale seien anders als in Greifswald nicht gut gewesen. Junge geht davon aus, dass Stralsund kein guter Ort für „ Peter Pane“ sei.

Von Eckhard Oberdörfer