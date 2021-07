Greifswald

Der edle Croy-Teppich im Besitz der Universität Greifswald ist mit seinen fast sieben Meter Breite und 4,50 Meter Höhe nicht nur das größte, sondern zugleich auch das wertvollste Exponat des Pommerschen Landesmuseums. Entstanden um 1554 im Auftrag des pommerschen Herzogs Philipp I., gilt der Gobelin als einzigartiges kulturhistorisches Zeugnis aus der Zeit der Reformation.

Als er 1993 nach über sechs Jahrzehnten erstmalig wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, übten sich Tausende Menschen in Geduld, um das legendäre Kunstwerk betrachten zu können. Ein Schatz, der den Namen der letzten Pommernprinzessin Anna von Croy (1590-1660) trägt und zum nationalen Kulturgut erklärt wurde. Damit steht er in einer Reihe neben so bedeutenden Werken wie der Himmelsscheibe von Nebra, Carl Spitzwegs Bücherwurm oder den amerikanischen Reisetagebüchern Alexander von Humboldts.

Universität bewahrt Vermächtnis

Am 7. Juli jährt sich nun Anna von Croys 361. Todestag. Anlass für die Universität und das Pommersche Landesmuseum, gemeinsam mit einem Programm der Prinzessin zu gedenken und ihre sowie die Geschichte des Gobelins in Erinnerung zu rufen. Eine Tradition, die regelmäßig in einem großen Croy-Fest gipfelt. So zumindest sieht es das Vermächtnis ihres Sohnes Ernst Bogislaw von Croy vor. Als er vor über 340 Jahren den Teppich und weitere Gaben der Universität stiftete, war dies mit der Auflage verbunden, alle zehn Jahre eine akademische Trauerfeier für seine verstorbene Mutter abzuhalten. „Die Universität hielt sich eigentlich immer daran, bis auf ein paar Terminabweichungen und Ausnahmen“, versichert Thilo Habel, Leiter der Kustodie der Universität. So haben sowohl der Deutsch-Französische Krieg 1870 als auch der Zweite Weltkrieg 1940 eine Feier verhindert. „Und auch in der DDR ruhte die Tradition, weil Feudalstrukturen keine Verherrlichung erfahren sollten“, erinnert Habel.

Kunstpause und digitaler Rundgang

2020 sollte das 31. Croy-Fest Einheimische und Gäste erfreuen. Doch die Corona-Pandemie machte die Pläne zunichte, die Veranstaltung wurde um ein Jahr verschoben. „Leider kann auch jetzt keine traditionelle Feier stattfinden. Deshalb wird es ein digitales Angebot geben“, sagt Uni-Pressesprecher Jan Meßerschmidt. Zwar habe jeder die Möglichkeit, am 7. Juli kostenlos den Croy-Saal im Landesmuseum ohne Eintritt und ohne Testnachweis zu besuchen. Zudem offeriert das Museum um 14 und 15 Uhr eine „Kunstpause“ mit Sabine Lindquist zur ersten bekannten Kopie des Croyteppichs aus dem Jahr 1820 – nämlich zum Aquarell von Gustav von der Lanckens. Interessenten können aber auch ab dem Abend des 6. Juli eine Internetseite aufrufen, die ausführlich über die Croy-Feste informiert. „Kernpunkt ist ein digitaler 360 Grad-Rundgang durch die Croy-Ausstellung“, sagt Meßerschmidt. Dabei handele es sich um ein Projekt von Studierenden des Caspar-David-Friedrich-Instituts der Universität, unter Leitung von Dozent Jo Zynda.

Filmpremieren im Museum

Des Weiteren sei es möglich, ein 3D-Panorama von den Stolper Sarkophagen Annas und Ernst Bogislaws von Croy des Mittelpommerschen Museums Stolp digital zu erleben. Ein Video der Universität zur Tradition der Investitur – der Amtseinführung des Rektors/der Rektorin – sowie ein neues Video des Pommerschen Landesmuseums zum Croy-Teppich komplettieren das virtuelle Angebot. Letzteres ist auch im Museum selbst zu erleben: um 11 Uhr als Vorpremiere und 17 Uhr als Premiere.

Darüber hinaus kann der außergewöhnliche Gobelin natürlich ganzjährig im Pommerschen Landesmuseum besichtigt werden. Die prachtvolle Tapisserie zeigt Philipp I. mit seiner Familie sowie der Familie seiner Frau Maria, des kursächsischen Fürstenhauses, anlässlich der Hochzeit. Zudem gehören die Reformatoren Luther, Melanchthon und Bugenhagen zu den 23 abgebildeten Figuren des Werkes, das in der Verantwortung des niederländischen Bildwirkers Peter Heymans in Stettin entstand.

Teppich ist in sehr gutem Zustand

Seit 2005, nach einer umfangreichen Restauration, befindet sich der Teppich in einem abgedunkelten Raum, umgeben von einer staubdichten Glasvitrine, die vor Verunreinigungen schützt. Ein ausgeklügeltes System von Lichtspots, befestigt am oberen Rand der Vitrine, ermöglicht Besuchern mit Hilfe eines Pults, mehr Informationen zu einigen der abgebildeten Figuren zu erhalten, wobei diese dann jeweils erhellt werden. Befindet sich kein Besucher im Saal, bleibt dieser komplett dunkel.

„Die Lagerung ist hervorragend, der Teppich in einem sehr guten, stabilen Zustand“, urteilt Thilo Habel. Nachdem das 31 Quadratmeter große Prunkstück über Jahrzehnte gefaltet in einer Kiste in der Universität aufbewahrt wurde, ruht er jetzt leicht schräg, mit mehreren horizontalen Klettbändern auf einem Moltontuch befestigt. Somit hängt er nicht senkrecht mit seinem ganzen Gewicht herunter. „Diese Klettbandverstärkung wirkt tatsächlich, sie vermeidet Spannungsschäden“, verdeutlicht Habel. Dennoch arbeite die Universität gemeinsam mit dem Landesmuseum daran, die Aufbewahrung in Zukunft weiter zu verbessern, um das wertvolle Exponat der Nachwelt zu erhalten. Ein Leihvertrag zwischen Museum und Uni regelt übrigens die Ausstellung und auch Aspekte der Restauration.

Irgendwann werde es sicher erneut eine Restauration des Kunstwerks geben müssen, so der Historiker Gunter Dehnert. „Dafür gab es die Idee, den Teppich endlich als hochauflösende Datei zu scannen“, berichtet der kommissarische Museumsdirektor. „Allerdings erweist sich die Größe des Objekts als Hinderungsgrund“, sagt er. Seriöse Firmen sähen sich derzeit noch nicht in der Lage, eine hundertprozentige Dokumentenechtheit zu garantieren. Die aber soll es sein. „Deshalb werden wir an dem Thema dranbleiben“, verspricht Dehnert.

Gobelin inspiriert Künstler auch heute noch

Der Croy-Teppich ist aber weit mehr als ein historisches Prunkstück. Es wirkt bis in die Gegenwart und inspiriert auch heute noch Künstler, sich mit dem Thema zu beschäftigen. 2017 etwa zeigte das Landesmuseum eine Ausstellung mit Adaptionen zu den Porträtdarstellungen des Gobelins, die die Hallenser Künstlerin Inge Götze fertigte. Der positive Zuspruch beflügelte die emeritierte Kunstprofessorin so sehr, dass weitere Arbeiten entstanden.

Von Petra Hase