Greifswald: Das erwartet Gäste heute am Tag des offenen Denkmals

Greifswald

Freunde des Baukulturerbes aufgepasst: In der Hansestadt Greifswald gibt es am heutigen Sonntag zum Tag des offenen Denkmals die Möglichkeit, Einblicke in besondere Gebäude zu erlangen. Unter dem Motto „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ werden vielfältige Präsenz- und virtuelle Veranstaltungen angeboten.

Ein umfangreiches Programm haben die Kirchengemeinde St. Marien, die Museumswerft und die Straze vorbereitet. Hier finden den ganzen Tag über Veranstaltungen statt. In St. Marien locken Kirchen-, Orgel-, und Turmführungen. Im Mittelpunkt des Programms stehen die Marien- und Annenkapelle, zu denen es verschiedene Vorträge gibt.

Heute können Besucher spannende Geschichten über die Annenkapelle von St. Marien erfahren. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Spätsommerfest mit Angeboten für Kinder

Die Straze in der Stralsunder Straße 10/11 lädt zum Spätsommerfest mit stündlichen Hausführungen, einer Ausstellung, Theaterprobe, einem Konzert und Kurzfilmen. Am Nachmittag gibt es ein Angebot speziell für Kinder, die kleine Insekten-Nisthilfen für den Balkon oder Garten bauen können. Auch in der Museumswerft gibt es eine Lesung für Kinder und Puppenspiel. Hier kann ebenfalls die Werft besichtigt und am Nachmittag zwei Konzerten gelauscht werden.

Wohl zum letzten Mal gibt es eine Führung durch das alte Stadtarchiv in der Arndtstraße 2. Quelle: Anne Ziebarth

Die Untere Denkmalschutzbehörde und das Pommerschen Landesmuseum bieten einen Vortrag und zwei Führungen mit dem Bauhistoriker André Lutze zu den Terrakottafiguren im Grauen Kloster an. Das städtische Amt für Bildung, Kultur und Sport lädt zu einem Rundgang durch die Villa in der Arndtstraße 2 ein, in der sich bis vor kurzem das Stadtarchiv befand.

Schnitzeljagd im Friedrichzentrum

Im Caspar-David-Friedrich-Zentrum kann man auf eine „Schein&Sein“-Schnitzeljagd gehen, um nicht nur den Maler, sondern auch dessen Familie und das Wohnhaus aus ungewohnter Perspektive kennenzulernen. Das sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus verlegt sein Programm in die Abendstunden. Hier sind ein Wandelkonzert zu Sibylla Schwarz und eine Taschenlampenführung zu erleben.

Auch die Museumswerft lädt heute ein. Quelle: Christopher Gottschalk

Der Förderverein Rahsegler Greif e.V lädt in Zusammenarbeit mit dem Seesportzentrum Greif den ganzen Tag zu Open Ship auf dem Segelschulschiff in Wieck ein. Erstmals nimmt der Eldenaer Mühlenverein teil, da zeitgleich auch der Deutsche Mühlentag stattfindet. In der historischen Bockwindmühle werden Führungen angeboten, außerdem gibt es einen kleinen Markt mit regionalen Produkten. Los geht es dort um 11 Uhr.

Im virtuellen Angebot des Pommerschen Landesmuseums kommen in verschiedenen „Kriminalpodcasts“ Geschichten zu Sidonia von Borcke zu Gehör, welche als Hexe vor 400 hingerichtet wurde. Das Gustaf-Dalman-Institut gewährt einen virtuellen und interaktiven Blick in die bunte Welt der historischen Palästinafotografie.

Von OZ