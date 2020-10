Greifswald

„Queere Sichtbarkeit vorpommernweit“, „Liebe hat kein Geschlecht“, „Queere Rechte sind Menschenrechte“ steht auf den Bannern der Demonstrationsteilnehmer, die am Montagnachmittag durch die Greifswalder Innenstadt ziehen.

Anlass für diese Demonstration und anschließende Kundgebung mit etwa 150 Teilnehmern ist die provokante Rede des CDU-Vizelandeschefs Sascha Ott während der Kreistagssitzung im März, in der er lesbische, schwule, bisexuelle, inter- und transsexuelle Menschen als „mikroskopische Randgruppe“ bezeichnete.

Betroffene fühlten sich verunglimpft

„Dadurch haben sich viele Menschen verunglimpft und diskriminiert gefühlt“, erinnert Stefanie Kupfer, die die Koordinierungs- und Beratungsstelle des Vereins LSVD Queer MV in Greifswald leitet, und nach der Protestwelle in der queeren Gemeinschaft in Vorpommern die Demo und die Kundgebung am Montag angemeldet und organisiert hat, extra unmittelbar vor der nächsten Greifswalder Kreistagssitzung.

„Es sind mehr als 100 Personen gekommen, obwohl der Zeitpunkt mitten am Tag sehr ungünstig ist. Das ist super. Wir wollten gerne den direkten Bezug zu der Kreistagssitzung“, erklärt Stefanie Kupfer.

Anlass war der Wunsch, die Regenbogenfahne zu hissen

Was war denn da genau passiert während der Kreistagssitzung im März? Ein Rückblick: Die CDU hatte einen Prüfauftrag auf den Weg gebracht, für den Landkreis solle eine eigene Fahne entworfen werden, die bei den Einwohnern in Vorpommern-Greifswald die Identifikation mit der Region stärken soll. Daraufhin stellten die Grünen einen Ergänzungsantrag, der es ermöglichen sollte, einmal im Jahr die Regenbogenflagge an öffentlichen Gebäuden hissen zu dürfen.

Ott bezeichnete daraufhin die Menschen, deren Symbol die Regenbogenfahne ist, als „mikroskopische Randgruppe“. In Otts Rede hieß es weiter, die Politik solle Respekt gegenüber Menschen zeigen, die „fleißig arbeiten“ und „Kinder im Sinne des Staates erziehen“, statt diese „mikroskopische Randgruppe aufzuwerten, bis sie mit der Mehrheitsgesellschaft auf einer Linie“ sei. So steht es auf dem Flyer der Linkspartei, den Mitglieder an Passanten und Demoteilnehmer verteilen.

„ Homosexualität ist auf dem Dorf oft ein Tabu“

Patrizia Behn und Gisela Zillmer nehmen das Flugblatt gerne entgegen und applaudieren dem Demonstrationszug zu. Gleichberechtigung für homosexuelle Menschen im Alltag ist den beiden ein wichtiges Anliegen, auch weil sie selbst erleben mussten, wie oft es in der Gesellschaft an Toleranz fehlt. „Meine Tochter ist lesbisch. Auf dem Dorf bei uns auf der Insel Usedom trauen sich viele nicht, das offen zu zeigen“, sagt Patrizia Behn aus Zinnowitz. Ihre Tochter sei deswegen früh nach Berlin gegangen, lebe mittlerweile in Großbritannien.

Unter den Demonstranten befindet sich auch die Greifswalder Psychologiestudentin Jule Pfad: „Wir brauchen mehr Offenheit und eine größere Präsenz in der Gesellschaft.“ Sie selbst komme gebürtig aus Hamburg, wo es viel selbstverständlicher ist, dass sich schwule oder lesbische Paare offen zeigen.

Greifswald ist „linke Wohlfühlbubble“

Anna Kassautzki, die während der Kundgebung vor dem Theater als Vertreterin der Jusos in Vorpommern eine Rede hält, betont, dass Greifswald so eine Art „linke Wohlfühlbubble“ für Schwule, Lesben, Inter- und Transsexuelle im Landkreis sei und es noch immer viele Menschen gäbe, die Angst vor einem Coming out hätten.

Theaterintendant Dirk Löschner kritisiert in seiner Rede den Begriff der „Mehrheitsgesellschaft“, den der CDU-Politiker Ott gerne benutzt. „Diesen Begriff muss man grundlegend infrage stellen. Herr Ott spricht hier von einem kleinen Prozentsatz von vielleicht 20 Prozent, die diese rechten und extrem rechten Ansichten teilen“, so Löschner. Er fordert auf, Geschlechterrollen neu zu denken, wie das beispielsweise in der aktuellen Theaterinszenierung „Abendland“ passiert.

Ott : „Ich wollte niemanden persönlich treffen“

Als Sascha Ott zur Kreistagssitzung kommt, wird er mit Buh-Rufen von den Demoteilnehmern empfangen. Der CDU-Politiker stellt sich dem Gespräch und erklärt sich bereit, sich mit all jenen zusammenzusetzen und auszutauschen, die sich von seiner Rede angegriffen fühlen. „Ich finde Kommunikation ist das Allerwichtigste.“ Seine eigene Aussage während der Kreistagsdebatte nennt er „spitz“, kritisiert zeitgleich, dass diese nun aus dem Zusammenhang gerissen werde.

Am Rande der Demo sagt Ott gegenüber der OZ, dass er die Demonstration gut findet, weil in einer Demokratie, die wir in Deutschland seit 30 Jahren leben, jeder seine Ansicht äußern dürfe. Dass diese Veranstaltung derart auf ihn persönlich gemünzt werde, halte er jedoch für überzogen. Er weist darauf hin, dass es sich um einen spontanen Redebeitrag gehandelt habe. „Wenn ich etwas schriftlich ausarbeite, wäge ich viel genauer ab, was ich sage“, so Ott weiter. „Es war nicht meine Absicht, jemanden persönlich zu treffen. Inhaltlich stehe er dazu, dass die Mehrheitsgesellschaft auch als Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen werden solle. „Ich erinnere mich an Zeiten, da hatten wir harte Auseinandersetzungen in der Sitzung und sind danach trotzdem zusammen ein Bier trinken gegangen.“ Er bedauere, dass das heute offenbar nicht mehr möglich sei.

