Greifswald/Anklam

Im Kreißsaal des Universitätsklinikums in Greifswald erblickten in der Woche vom 26. Oktober bis 1. November 12 Mädchen und Jungen das Licht der Welt. Derzeit liegen von ihnen noch keine weiteren Informationen oder Bilder vor.

Nachträglich aus der vergangenen Woche werden genannt: Duc Truong aus Greifswald zauberte seinen Eltern bereits am 22. Oktober um 11.57 Uhr ein Lächeln ins Gesicht. Er brachte bei einer Körpergröße von 50 Zentimetern 2910 Gramm auf die Waage. Samuel Mio Milan aus Greifswald gab den ersten Schrei seines Lebens am 24. Oktober um 0:01 von sich. Für ihn notierte die Hebamme 52 Zentimeter und 3810 Gramm.

Anzeige

In Murchin ist künftig Luca zu Hause, der sich am 25. Oktober um 7.03 Uhr ins Leben strampelte. Seine ersten Körpermaße: 53 Zentimeter und 3960 Gramm. Ihm folgten am selben Tag um 13.55 Uhr Aaron Bolte aus Neu Negentin in der Gemeinde Dargelin mit 56 Zentimetern und überaus stattlichen 4925 Gramm sowie um 20.25 Uhr Malia Anastasija Fischer aus Greifswald mit 50 Zentimetern und 3430 Gramm.

Lesen Sie auch: Willkommen Wilhelm, Helena und Julia: Diese Babys sind in Stralsund geboren

Sechs Babys aus Anklam

Aus dem Ameos Klinikum in Anklam sind sechs Geburten gemeldet worden. Bereits am 17.Oktober erblickte Ari Gustav Schäfer aus Eggesin das Licht der Welt. Er war 53 Zentimeter groß und 3010 Gramm schwer. Elias Schmidt aus Medow wurde von der Hebamme am 25. Oktober um 17.41 Uhr ins Leben geholt. Ihm wurden 52 Zentimeter und 3690 Gramm ins Stammbuch geschrieben. Jonas Ladwig aus Anklam feiert künftig am 26. Oktober seinen Geburtstag. Für ihn wurden kurz nach seiner Geburt um punkt 8 Uhr 50 Zentimeter und 3300 Gramm notiert.

Miriam Mrtinius aus Morgenitz wurde am 28. Oktober um 7 Uhr geboren. Ihre ersten Körpermaße: 52 Zentimeter und 3840 Gramm. Ihr folgte am 30. Oktober um 8.38 Uhr Benno Bartelt aus Anklam mit 54 Zentimetern und 3490 Gramm. Ein echtes Sonntagskind ist auch Nils Albrecht, der am 1. November um 1.36 Uhr das Licht der Welt erblickte. Ihm wurden 53 Zentimeter und 3840 Gramm ins Stammbuch geschrieben.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Glückwunsch allen Eltern

Herzlichen Glückwunsch allen frisch gebackenen Müttern und Vätern, natürlich auch jenen, die namentlich nicht veröffentlicht werden sollen.

Von Jens-Peter Woldt