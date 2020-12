Greifswald: Digitale Lösungen für Probleme der Gesundheitswirtschaft 

Greifswald

Noch erinnert vieles in der „Alten Mensa“ an vergangene Zeiten. Im Obergeschoss stapeln sich noch die gelben und weißen Plastiktabletts, in der Cafeteria „ins Grüne“ weisen Tafeln auf die damaligen Angebote hin. Doch hinter den Kulissen gehen die Planungen für das künftige „Digitale Innovationszentrum“ voran. „Wir haben die Baugenehmigung für den Bereich im Erdgeschoss gestellt und warten auf die Zusage“, so Wolfgang Blank, Geschäftsführer der Witeno (Wissenschafts- und Technologiepark Nordost) GmbH. Am liebsten würde er bereits jetzt loslegen, das merkt man ihm an, immerhin gibt es aber eine weiteren Meilenstein zu vermelden. Eine Kooperation mit der Universität unter dem Titel „Digital Health Hub“ soll digitale Problemlösungen für den Gesundheits- und Pflegesektor entstehen.

Gesundheitsbranche hat noch viel Potenzial für Digitales

„Wir wollen ein Dach für solche künftigen Entwicklungen bieten“, beschreibt Thoralf Schnell, Chief Digital Officer der Unimedizin. „Ein Beispiel für solche digitale Problemlösungen ist zum Beispiel die App, die Patienten den Weg durch das Universitätsklinikum zeigt.“ Mithilfe des digitalen Wegweisers sollen sich auch Sehbehinderte sicher und zügig in der Klinik orientieren können, die Einführung ist für das Frühjahr geplant. „Weitere Einsatzgebiete digitaler Lösungen gibt es zum Beispiel im Medikamenten- oder Bettenmanagement“, beschreibt Thoralf Schnell. Denkbar wäre zum Beispiel eine Softwarelösung, bei der ein Krankenpfleger nur noch auf einen Knopf im Zimmer drückt, sobald ein Patient entlassen und das Bett wieder aufbereitet und einsatzbereit ist. Analoge Prozesse führen hier oft zu Verzögerungen und Fehlern.

Hackathon im Juni

Der „Digital Health Hub“ ist dabei nicht als ein klassisches Bürostruktur mit festen Mitarbeitern zu verstehen, beschreibt Gudrun Mernitz von Witeno. „Es soll sich mehr um ein flexibles Raumangebot handeln, für Gruppen, Konferenzen und Projekte.“ Einen ersten Höhepunkt gibt es im Juni, dann soll ein Hackathon zum Thema Gesundheitswirtschaft stattfinden, in dem sich IT-Begeisterte zusammenfinden, um gemeinsam an aktuellen Herausfordeungen zu knobeln und digitale Lösungen zu entwickeln.

Übertragung auf andere Branchen?

„Wir sind ja an einem Standort, an dem sich mit Cheplapharm, der Universitätsmedizin oder auch dem Loeffler-Institut viel medizinisches Know-how befindet“, sagt Wolfgang Blank. „Für die sind solche digitalen Lösungen sicherlich interessant.“ Gut vorstellbar, dass auch völlig andere Branchen von dem kreativen IT-Lösungen profitieren. Auch die Verwaltung habe schließlich digitale Aufgaben, die Erstellung eines Baumkatasters zum Beispiel. „Vielleicht gibt es dann Nerds, die eine Basis mithilfe von Drohnen erstellen können, ein anderer kümmert sich um Schnittstelle und Vernetzung“, überlegt Wolfgang Blank.

Von Anne Ziebarth