Tanja* ist ein liebenswürdiges Mädchen. Unauffällig in der Schule, freundlich zu Lehrern, schreibt gute Noten. Allenfalls ist die Zehnjährige mal unpünktlich. Montags etwa. Dann nämlich, wenn sie wieder einmal Hals über Kopf ihren kleinen Bruder wecken, mit Frühstück versorgen und in den Kindergarten bringen muss. Denn was niemand ahnt: Mutter und Vater kommen ihren Elternpflichten nicht nach, liegen wie so oft nach durchzechter Nacht mit Brummschädel noch im Bett.

40 000 Kinder in MV betroffen

„Studien belegen, dass mittlerweile jedes sechste Kind in einer suchtbelasteten, vornehmlich alkoholbelasteten Familie lebt“, sagt Kathrin Seemann, Leiterin der Fachambulanz für Alkohol- und Drogenkranke in Vorpommern mit Sitz in Greifswald.

Die Corona-Pandemie mit Homeoffice, Kurzarbeit und Quarantänezeiten verstärke das Problem: „Arbeitnehmer sind nicht wie sonst regelmäßig unter Kollegen. Eltern geraten in Überforderungssituationen, sie trinken frühzeitiger am Tag und mehr“, sagt Seemann.

Mit fatalen Folgen für den Nachwuchs. Denn der fühle sich häufig mitverantwortlich und glaube, keiner Menschenseele etwas vom Alkoholkonsum der Eltern erzählen zu dürfen. Doch genau das sei elementar: „Wir müssen den Kindern vermitteln: ,Dich trifft keine Schuld! Du bist nicht allein!’“, fordert Kathrin Seemann zum genauen Hinsehen und Handeln auf.

Vater holt Kind „mit Fahne“ aus Krippe ab

Frage sie Lehrer in Grundschulen nach Präventionsveranstaltungen, wie viele Kinder der Klasse vermutlich in alkoholbelasteten Familien leben, „fallen ihnen häufig ein oder zwei Namen ein. Doch die Dunkelziffer ist wesentlich höher“, sagt die Suchttherapeutin.

Untersuchungen gingen davon aus, dass in Mecklenburg-Vorpommern 40 000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren betroffen sind. „Das geht durch alle sozialen Schichten“, betont Kathrin Seemann und berichtet von einem Anwalt, der sein Kind mittags aus der Krippe „mit einer Fahne“ abholte. Weil er eine Mund-Nasen-Maske getragen habe, wog er sich womöglich in Sicherheit, dass es niemandem auffällt.

„Und was mache ich dann als Erzieherin? Spreche ich ihn daraufhin an oder lasse ich es sein“, fragt Seemann. Vielleicht habe es ja doch „nur“ einen kleinen Umtrunk zum Geburtstag eines Kollegen gegeben ...?

Mutter nach Geburt des Babys auf Entzug

Fakt sei, Kinder suchtkranker Eltern haben ein drei- bis siebenfach erhöhtes Risiko, im Verlaufe ihrer Kindheit und Jugend selbst eine psychische Störung zu entwickeln. Deshalb sei es enorm wichtig, ihnen so frühzeitig wie möglich zu helfen. Die Fachambulanz ist die einzige Stelle in Vorpommern, die diese Kinder betreut, die zweite im Land befindet sich in Rostock.

„Manchmal sind die Kinder erst zwei, drei Tage auf der Welt, die Mutter, die gerade entbunden hat, auf Entzug“, schildert Kathrin Seemann ihre Erfahrungen. Dann werde natürlich die gesamte Familie in den Blick genommen.

Kinder haben Angst, ins Heim zu kommen

Die Hinweise auf Alkoholerkrankungen von Eltern kämen häufig über Mitarbeiter von Familienhilfen, Schulsozialarbeitern, aber auch Kinderärzten, Jugendamt, Polizei. „Wir haben ein großes Netzwerk“, versichert Seemann. Und dennoch käme es am Ende auf jeden einzelnen an, betroffene Mädchen und Jungen zu erkennen sowie Hilfe zu vermitteln. Denn die Kinder fühlten sich oft in dem Glauben, dass es nur ihnen so ergehe und sie selbst damit klar kommen müssten. Oder ihnen werde gedroht.

„In einem Fall erzählten die Eltern ihrer Tochter, dass sie nur deshalb so viel Alkohol trinken, weil sie ja Probleme in der Schule bereite. Und sollte das Mädchen anderen darüber berichten, komme es ins Heim und sie selbst würden sich dann das Leben nehmen“, erläutert die Suchtexpertin.

Viele Jugendliche haben Angst, die Sucht zu erben. Quelle: dpa

Belastung wirkt traumatisch

Solch einen Rucksack über Wochen, Monate, wenn nicht gar Jahre zu tragen, verursache häufig Störungen des Sozialverhaltens, Angst, bis hin zu Depressionen und könne Suchtverhalten erzeugen. „Ein 21-Jähriger hat mir mal erzählt, dass er am Tag seiner Jugendweihe zum ersten Mal gekifft habe. Und warum? Weil seine Eltern so betrunken waren, dass sie nicht mit ihm zur Festveranstaltung kommen konnten.“

Doch gar nicht mal diese Situation sei für ihn das Schlimmste gewesen: „Das Schlimmste war für ihn die Angst, die Sucht zu erben.“ Die psychosozialen Belastungsfaktoren wirkten sich am Ende traumatisch aus.

12-Jährige konsumieren Cannabis

Ohne dass sie es bereits mit Zahlen belegen kann, ist Kathrin Seemann sicher: „Der Drogenkonsum bei Kindern und Jugendlichen ist in der Corona-Zeit hochgegangen, ebenso der PC-Konsum.“

Homeschooling im Frühjahr habe dazu beigetragen, denn gewohnte Tagesstrukturen fehlten. Cannabis und Amphetamine etwa seien bei 12-Jährigen nichts Außergewöhnliches mehr. „Eine 14-Jährige erzählte mir zum Beispiel, dass sie gemeinsam mit ihrem Vater Speed konsumiert“.

Vorbildlich und distanziert zugleich

Seemann, seit vielen Jahren in der Suchttherapie tätig, schockt so gut wie gar nichts mehr. Die Problemlagen seien vielschichtig, jeder Fall anders. Doch fast immer seien suchtkranke Eltern davon überzeugt, dass ihr Nachwuchs das Problem nicht bemerke. Das Gegenteil sei der Fall.

Um die Wahrheit über die Familie in ihrem Umfeld nicht ans Licht zu bringen, verhielten sich die Kinder unauffällig, ja geradezu vorbildlich in ihren Pflichten – und zögen sich zugleich innerlich zurück, gingen auf Distanz. Oftmals deuteten nur Details auf die Konflikte hin: „Ein Mädchen etwa nahm nie Einladungen anderer Kinder zum Geburtstag an“, erzählt Kathrin Seemann.

Der Grund, wie vielleicht zu vermuten, sei nicht etwa gewesen, dass sie kein Geschenk gehabt hätte. Vielmehr fürchtete sie, in Zugzwang zu geraten, die anderen Kinder später auch einladen zu müssen. Damit wäre die Alkoholabhängigkeit ihrer Eltern ans Licht gekommen.

Wer die Hilfe der Fachambulanz in der Friedrich-Loeffler-Straße 13a in Anspruch nehmen oder vermitteln möchte: Es gibt an allen Werktagen Sprechzeiten, die auch individuell vereinbart werden können. Das Team aus vier Beratern ist telefonisch unter 03834/89 92 35 erreichbar. (*Name v.d. Red. geändert)

