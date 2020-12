Greifswald

Gute Nachrichten für den Wirtschaftsstandort Greifswald: Der Technologie-, Produktions- und Logistikdienstleister für die Elektronikbranche ml&s hat einen neuen, starken Hauptgesellschafter: Die duotec-Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz erwarb die Mehrheit der Anteile am Unternehmen und will laut ml&s-Geschäftsführer Udo Possin kurz- und mittelfristig eine siebenstellige Summe in den Standort investieren.

„Geplant ist, die Fertigungskapazitäten auszubauen und weitere Arbeitsplätze zu schaffen. In welcher Größenordnung, ist allerdings noch schwer einzuschätzen. Die Details werden jetzt ausgearbeitet“, sagt Possin. Das Greifswalder Unternehmen manufacturing logistics & services GmbH (ml&s) beschäftigt aktuell über 500 Mitarbeiter aus zehn Nationen, die duotec-Gruppe zählt weltweit über 2000 Beschäftigte.

Anzeige

Supplier Award geht in die Siemensallee

Diese Botschaft allein wird das nahende Weihnachtsfest für die Belegschaft sicher schon versüßen. Denn der Zusammenschluss wahrt eine langfristige Perspektive auf einem konkurrenzstarken Weltmarkt. Doch damit nicht genug: Gerade dieser Tage hat ml&s auch einen in der Branche geschätzten 1. Preis abgesahnt – den von Siemens Mobility weltweit ausgelobten „Supplier Award 2020“ in der Kategorie Qualität. Die Leistungen Hunderter Kooperationspartner liegen ihm zugrunde. Ziel dieser Würdigung sei es, „herausragende Leistungen auszuzeichnen, Lieferanten zu inspirieren und Best Practice-Beispiele zu teilen“, heißt es von Siemens.

Eine perfekte Kombination

„Damit steigen wir in eine ganz andere Liga auf“, verdeutlicht Geschäftsführer Possin. Er kann seinen Stolz nicht verhehlen, eine japanische und eine Schweizer Firma auf die Plätze verwiesen zu haben. Aber das Greifswalder Unternehmen brauchte schon vorher sein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen: ml&s gehört zu den Top 15 der Elektronikproduzenten in Deutschland, kooperiert mit Partnern in Europa, Amerika sowie Asien und kann auf einen Jahresumsatz von rund 85 Millionen Euro verweisen. Kein Wunder, dass sich die duotec-Gruppe, die selbst auf einen Jahresumsatz von etwa einer halben Milliarde Euro kommt, für die Greifswalder interessierte. Beide ergänzen sich durch die Kombination des Fertigungs- und Logistik-Know-hows von ml&s mit der Innovationskraft und dem Marktzugang von duotec perfekt, ist ml&s-Geschäftsführer Bernd Odoj überzeugt.

Udo Possin bleibt Geschäftsführer. Quelle: Martina Rathke

Neue Impulse für die Region

„Mit dem Erwerb der ml&s-Anteile haben wir den Kurs auf eine strategische und zukunftsfähige Ausrichtung der duotec Gruppe gestellt“, sagt deren Geschäftsführer und Chief Sales Officer Phillipp Mirliauntas. „Aufgrund des wachsenden Bedarfs an Elektronik benötigen wir zusätzliche Fertigungskapazitäten, die uns künftig mit Unterstützung der ml&s zur Verfügung stehen“, fügt er hinzu.

Lesen Sie auch: „Corona wird unser Zusammenleben fundamental verändern“

Chief Financial Officer Christophe Schild versichert, den Standort Greifswald weiter ausbauen zu wollen, sodass sich sowohl für die Stadt als auch für die Region Vorpommern neue Impulse ergäben. Udo Possin und Bernd Odoj würden weiter in ihrer Funktion als ml&s-Geschäftsführer tätig sein. Da ml&s nun den wichtigen Pfeiler des weltweiten Fertigungsnetzwerkes darstelle, sollen beide darüber hinaus zentrale Aufgaben im Konzern wahrnehmen. 1988 gegründet, konzentrierte sich duotec bislang auf Elektroniklösungen für die Medizintechnik, Gebäudeautomation und Mobilität.

Zwei Hallen werden umgerüstet

Das Greifswalder Unternehmen indes produziert Elektronik für regenerative Energien, Automobilbau, Telekommunikation, Maschinenbau und IT. Herstellung und Prüfung von Flachbaugruppen haben am Standort eine lange Tradition, gehören bis heute zur Kernkompetenz von ml&s, die 2002 aus der früheren Siemens-Fertigung hervorging. Dennoch ist da Potenzial, bietet der etwa zehn Hektar große Industriecampus an der Siemensallee Platz für Neues.

„Zwei große Produktionshallen, die wir früher für die Photovoltaikmodule nutzten, können wir umrüsten“, sagt Udo Possin. Ein Neubau sei vorerst nicht avisiert. Doch mit dem Zusammenschluss ergäben sich noch ganz andere Optionen. Da duotec international vertreten sei, etwa in Mexiko einen Standort habe und ml&s amerikanische Kunden bediene, könne das Unternehmen auch in Südamerika Fertigungskapazitäten anbieten.

Corona-Krise bisher gut gemeistert

Zusätzliche Fachkräfte zu bekommen, um Aufträge fristgerecht zu bearbeiten, sei nicht leicht. Daher laufe die Akquise international. Zugleich baue ml&s auf die eigene Ausbildung. „Wobei es zunehmend schwieriger wird, junge Leute zu bekommen“, sagt Possin. Aktuell bilde der Betrieb 25 Azubis aus: Industrieelektroniker, Betriebswirtschaftler und Logistiker. Zudem gebe es die Bestrebung, weitere Zeitarbeiter, von denen aktuell etwa 50 beschäftigt seien, fest zu etablieren.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die aktuelle Auftragslage für 2021 lasse ihn optimistisch ins neue Jahr blicken: „Bezogen auf unseren Jahresumsatz von 2020 hatten wir bereits vor dem Zusammenschluss einen Auftragseingang von plus zehn Prozent. Mit dem neuen Hauptgesellschafter wird sich das weiter erhöhen“, so Possin. Auch die Corona-Pandemie konnte dem Dienstleister bislang nicht viel anhaben. „Sie hat uns zwar Geld gekostet, dennoch sind wir bis jetzt sehr gut durch die Krise gekommen. Wir hatten sehr wenige positive Fälle, testen selbstständig und vorsorglich, um Infektionsketten einzufangen“, berichtet er. Dazu sei ein Vertrag mit einem Labor geschlossen worden. Und lobend fügt er hinzu: „Unsere Mitarbeiter verhalten sich sehr vorbildlich, auch im privaten Umfeld.“

Von Petra Hase