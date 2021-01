Greifswald

Ein Saxophon spielender Schwan, ein trommelnder Bär und ein Rentier, das seine Liebe zur Harfe präsentiert: Das Plakat zum diesjährigen Kulturfestival „Nordischer Klang“ ist nicht nur lustig anzuschauen, sondern macht auch Lust auf nordische Musik, Kunst und Literatur. Vom 7. bis 22. Mai soll die 30. Auflage des Festivals mit dem Schirmherrenland Finnland stattfinden – natürlich möglichst mit Präsenzveranstaltungen.

Ob die Träume angesichts der Corona-Pandemie reifen, bleibt abzuwarten. „Mit unseren Planungen sind wir jedenfalls schon recht weit und überlegen, was alles auf dem Programm stehen soll“, sagt Festivalleiter Professor Marko Pantermöller voller Zuversicht, ohne ins Detail gehen zu wollen. Erste Highlights werden voraussichtlich ab Februar bekanntgegeben.

Erstmals drei Wochenenden

Nur eines stehe bereits fest: „Um den Hygieneregeln optimal zu begegnen, verteilen wir unser Jubiläumsprogramm auf noch mehr Tage als in der Vergangenheit“, sagt er. Erstmals werde das Festival drei Wochenenden einschließen. Was aber nicht bedeute, dass mehr als die üblichen 40 Veranstaltungen zur Auswahl stünden. Die Strategie laute in diesem Jahr vor allem: Einzel- statt Doppelkonzerte.

„Damit wollen wir den Corona-Beschränkungen entsprechen und erreichen, dass möglichst viele Besucher in den Genuss der Angebote kommen“, verdeutlicht Pantermöller, Prodekan an der Philosophischen Fakultät der Universität Greifswald. In vergangenen Jahren erfreuten sich bis zu 10000 Besucher an den Konzerten, Lesungen, Podiumsgesprächen, Workshops und Ausstellungen.

Mehr Open-Air-Konzerte als sonst

Zudem soll es nach jetzigen Überlegungen mehr Open-Air-Konzerte als bisher geben. „Wir werden auch versuchen, neue Veranstaltungsorte in unsere Planungen einzubinden“, sagt der Festivalchef. Daneben werde es natürlich bei den etablierten bleiben – allen voran das St. Spiritus mit seinem Saal und dem schönen Innenhof. „Nur wenn alle Stränge reißen und keine Liveacts stattfinden dürfen, werden wir mit unseren Partnern wieder nach digitalen Formaten suchen“, erklärt Pantermöller. Die jedoch sollen dann keine Notlösungen darstellen, wie noch im Frühjahr 2020, sondern gut und professionell vorbereitet werden.

Konzerte aus 2020 zum Nachhören

Das 29. Festival im zurückliegenden Jahr fand ausschließlich virtuell statt. Mit einem gewaltigen Kraftakt schaffte es das Projektteam kurzfristig, Künstler ins Boot zu holen und die technischen Voraussetzungen für den Digitalklang zu schaffen. Selbst Ehrengäste, die sonst live auf der Bühne erschienen wären, produzierten Grußworte digital, darunter die dänische Kulturministerin Joy Mogensen. Konzerte, wie etwa von Rosa Cruz, Karmen Roivassepp oder Camilla Granlien, sind noch immer auf dem festivaleigenen Spotify-Kanal nachzuhören.

Auch sie machen ganz viel Lust auf das kommende Festival. Ein Festival, dessen Vorbereitung traditionell mit einem Plakatwettbewerb beginnt. Da Finnland die Schirmherrschaft des 30. „ Nordischen Klangs“ innehaben wird, hatte man im Sommer 2020 in Kooperation mit dem Finnland-Institut dazu gerufen, ein Plakatmotiv für das Jubiläum zu finden. Teilnehmen konnten junge Künstler aus den Sparten Grafikdesign, Bildkunst und Illustration aus Finnland, die an einer entsprechenden Hochschule studieren oder kürzlich ihre Ausbildung beendeten.

Insgesamt beteiligten sich 35 kreative Köpfe. Festivalleiter Pantermöller, zugleich Lehrstuhlinhaber für Fennistik an der Uni, zeigte sich angesichts der großen Resonanz und der gestalterischen Vielfalt der eingereichten Wettbewerbsbeiträge begeistert. Er gehörte zur neunköpfigen Jury, bestehend aus Festivalleitung und -organisation, Kunstexperten des Caspar-David-Friedrich-Instituts an der Uni Greifswald sowie Vertretern des Finnland-Instituts in Deutschland.

Taru Rantanen machte das Rennen

Die Jury entschied sich letztlich für das Motiv mit Schwan, Bär und Rentier von Grafikdesign-Studentin Taru Rantanen von der Lahti University of Applied Sciences. „Das Gewinnerplakat überzeugte uns aufgrund seines ironischen Moments, seiner gestalterischen Klarheit und hohen Wiedererkennbarkeit“, begründet Marko Pantermöller. Ihren Schwerpunkt legt die 24-jährige Künstlerin auf Comics und Karikaturen. Neben ihrem Studium ist sie zudem als Tattoo-Artist tätig. Als Gewinn erhält Taru Rantanen eine Reise nach Greifswald zum Eröffnungswochenende des „ Nordischen Klangs“ Anfang Mai – zusammen mit einer Begleitperson, gestiftet vom Finnland-Institut in Deutschland.

100 Jahre Finnlandlektorat

2021 bringt neben dem 30. Festivalgeburtstag aber noch ein anderes, zweites großes Jubiläum mit sich: „Wir feiern in diesem Jahr auch den 100. Geburtstag unseres Finnischlektorats, erstes im deutschsprachigen Raum“, sagt Pantermöller voller Stolz. Mit der Gründung 1921 und des damaligen Instituts für Finnlandkunde leistete die Greifswalder Universität bei der Etablierung des Forschungsgebietes Pionierarbeit. Die Beziehungen der Alma Mater zu Finnland reichen aber schon bis weit vor das Geburtsjahr der Greifswalder Fennistik zurück, was unter anderem durch die gemeinsame Zeit Vorpommerns und Finnlands unter schwedischer Herrschaft begründet ist.

Von Petra Hase