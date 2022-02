Greifswald

Gut vertäut liegt die „Greif“ an der Kaikante vis-à-vis zum Wiecker Hafenamt. Der Sturm der vergangenen Tage konnte dem Segelschulschiff nichts anhaben, obwohl es mindestens 15 Tonnen leichter ist als noch vor einem Jahr. „Mittlerweile ist das Schiff fast vollständig entkernt, die meisten Einbauten wurden demontiert und eingelagert. Die Crew und Mitglieder des Fördervereins haben in den vergangenen Monaten tüchtig gerackert“, würdigt Friedrich Fichte, Betriebsleiter des städtischen Seesportzentrums „Greif“, das Engagement.

Denn die Tage im Heimathafen sind gezählt: Der in die Jahre gekommene Zweimaster soll zur Komplettsanierung in die Werft. Seit Anfang 2020 liegt er bereits am Kai, weil ihm aufgrund von schwerwiegenden Korrosionsschäden die Seetüchtigkeit entzogen wurde.

Nun endlich ist das Geld für eine Rundumerneuerung beisammen. „Zuletzt gab der Bund im Dezember grünes Licht für eine Förderung. Uns wurden 1,7 Millionen Euro zugesichert“, freut sich Fichte. Im Monat zuvor hatte bereits das Land MV erklärt, die Arbeiten mit einer halben Million Euro zu unterstützen. Die Hansestadt Greifswald als Eigentümerin will nach jetzigem Stand 806 000 Euro beisteuern. Für den Rest gingen die Mitglieder des Fördervereins „Rahsegler Greif“ bereits eifrig Klinken putzen. Allein mit Hilfe der OZ-Spendenaktion „Rettet die Greif“ kamen 170 000 Euro zusammen. Insgesamt seien für die Reparatur und Erneuerung etwa 3,5 Millionen Euro erforderlich.

Vergabeverfahren läuft noch

Noch im vorigen Sommer ging die Hansestadt davon aus, dass ihr Flaggschiff im Winterhalbjahr in einer Werft flottgemacht wird, um im Frühjahr 2022 wieder auf Fahrt gehen zu können. Doch die Blütenträume platzten. Aufgrund der hohen Investitionssumme und Fördermittelgeber müssen die Arbeiten EU-weit ausgeschrieben werden. Ein aufwendiges Prozedere, das viel Zeit kostet, weil es für alles Fristen gibt. Auch die Hoffnung, die „Greif“ spätestens Anfang dieses Jahres in eine Werft überführen zu können, um im Herbst noch ein paar Mal in See zu stechen, erfüllte sich nicht. „Die Ausschreibung ist zwar im November gestartet, da es sich aber um ein zweistufiges Vergabeverfahren handelt, braucht es Zeit. Wir wissen aktuell noch nicht, welche Werft den Zuschlag erhalten wird“, bedauert Fichte.

Maschinist und Bootsmann Silvio Weiß schaut, welche Teile er im Schiff noch abbauen kann, bevor es zur Werft geht. Alles, was erledigt ist, spart während der Komplettsanierung Zeit und Geld. Quelle: Petra Hase

In einem Teilnahmewettbewerb wurden zunächst qualifizierte Unternehmen gesucht, die die Arbeiten am Schiff durchführen können. Anschließend wurden die Werften aufgefordert, ihre Angebote abzugeben. Fichte rechnet demnächst mit einer Entscheidung, „so dass die Crew im späten Frühjahr oder Frühsommer die ‚Greif‘ überführen kann“, sagt er. Bis dahin bleibt noch einiges zu tun.

Ruderhaus soll entfernt werden

Auch wenn unter Deck in weiten Teilen nur noch der blanke Stahlkörper zu sehen ist, Wandverkleidungen, Tische, Schränke, die Küche und Sanitäranlagen bereits ausgebaut wurden, dreht die Crew nicht Däumchen. Ganz im Gegenteil: „Alles, was wir jetzt noch tun, spart Zeit und Geld auf der Werft“, sagt Bootsmann und Maschinist Silvio Weiß. Gemeinsam mit Bootsmann Bob Greiner-Pol und Nautiker Ole Schmidt demontiert er deshalb täglich weitere Einbauten im Schiffsinneren, flext Teile ab, zieht Kabel und kontrolliert, was für die Fahrt zum Reparaturstandort unabdingbar ist.

Ein Teil des Holzdecks wurde bereits entfernt, um zu sehen, wie es darunter aussieht. Demnächst kommen alle Planken hoch. Das Schiff erhält ein neues Deck. Quelle: Petra Hase

Dazu gehört natürlich die Technik auf der Brücke. Dort sieht es deshalb fast noch so aus wie immer. Bald aber präsentiert sich die Fläche rings um das Steuerrad ganz anders: „Wir haben uns entschieden, das Trawler-Ruderhaus entfernen zu lassen und damit den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, als der Steuerstand offen war“, sagt Friedrich Fichte. Wer also künftig die 41 Meter lange Schonerbrigg durch die See führt, dem kann durchaus mal eine kräftige Brise ins Gesicht wehen. Der Urzustand, so Fichte, hatte seinen Sinn. Denn nur unter freiem Himmel habe der Steuermann auch freie Sicht auf das, was oben passiert, wenn die Mitsegler den Fockmast erklimmen und Segel setzen oder einholen wollen.

Das Segelschulschiff ist teilweise eingehaust, so lässt es sich darunter etwas windgeschützt arbeiten. Quelle: Petra Hase

Zur Erinnerung: Auf der Ex-„Wilhelm Pieck“ wurden fast vier Jahrzehnte lang tausende Kursanten ausgebildet, viele Nachwuchskräfte der Marine schnupperten auf ihr erstmalig Seeluft. Den Anstoß gab dazu der Namensgeber Wilhelm Pieck, erster Präsident der DDR. Als das Schiff 1951 aus Anlass seines 75. Geburtstages gebaut und in den Dienst gestellt wurde, schenkte er es der Jugend, damit diese eine gute Ausbildung für die Schifffahrt erhalte. Im Jahr 1991 schließlich ging die Brigantine über einen Treuhandvertrag ins Eigentum der Hansestadt Greifswald über. Sie kam zum Umbau in die Werft, wurde mit neuer Technik ausgerüstet – und eben auch mit jenem Trawler-Ruderhaus, das nun zurückgebaut wird.

Künftig elektrischer Antrieb

Sechs bis sieben Monate, schätzt Friedrich Fichte, werde der Werftaufenthalt wohl dauern. Der Stahlkörper soll wieder fit gemacht werden, um die nächsten Jahrzehnte den Naturgewalten auf dem Wasser zu trotzen. Neue Technik wird einziehen, darunter ein Elektromotor, der künftig den Propeller antreibt. Der Strom dafür soll über Generatoren gewonnen werden, die ohnehin auf dem Schiff für die Bordstromversorgung laufen. Bislang gibt es nur einen Dieselmotor an Bord.

Auch ein neues Holzdeck wird die „Greif“ bekommen, gezielt dafür haben die OZ-Leser 2020 gespendet. Bereits vor geraumer Zeit wurde ein kleines Stück der Decksplanken entfernt, um den Zustand des Holzes zu untersuchen. Danach war klar, dass alles erneuert werden muss. Die etwa sechs Zentimeter dicken Planken weisen Schäden auf, sind über die Jahre an einigen Stellen dünn geworden. Noch vor dem Werftaufenthalt soll das Holz deshalb komplett entfernt, aber nicht entsorgt werden. „Wir haben uns überlegt, daraus kleine Andenken zu fertigen, mit einem Bild der Greif darauf“, verrät Friedrich Fichte. Vielleicht gibt es ja die ersten neuen Souvenirs, wenn das Segelschulschiff im Frühjahr 2023 das erste Mal wieder auf Reisen geht.

Einblicke unter Deck. Alle Verkleidungen wurden bereits entfernt. Quelle: Petra Hase

Von Petra Hase