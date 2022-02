Greifswald

Das Freizeitbad in Greifswald musste nach nur zwei Wochen Öffnung am vergangenen Freitag zumachen, weil im Landkreis Vorpommern-Greifswald erneut die Regeln der Coronawarnstufe Rot gelten.

Das möchte Geschäftsführer Andreas Lexow ändern: In einem Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) appelliert er, die Schwimmbäder im Land auch bei Warnstufe Rot zu öffnen – so wie es Fitnessstudios, Kinos und Restaurants unter 2G plus Regeln dürfen. Das Freizeitbad ist in kommunaler Hand und gehört zu den Stadtwerken Greifswald.

Gäste verlieren Verständnis für Corona-Regeln

Dem Unverständnis der Gäste könne Lexow kaum noch Argumente entgegensetzen. Im Sinn der Sache könne es nicht sein, dass Familien zu Beginn der Winterferien im Land ins polnische Swinemünde fahren, weil es dort keine Beschränkungen gebe – wie Gäste bereits angekündigt hätten, berichtet Lexow.

Thomas Prauße, Geschäftsführer der Stadtwerke, ergänzt: „Die Entscheidung ist für mich nicht zu verstehen. Es müsste der Politik eine Herzensangelegenheit sein, unseren Kindern in den Ferien nicht nur das Kino, sondern auch das Schwimmen zu ermöglichen.“ Ausnahmen gelten für das Vereinsschwimmen und Kurse.

Geringes Ansteckungsrisiko im Freizeitbad

Im Vergleich zu Bars oder Fitnessstudios bestehe im Schwimmbad kein erhöhtes Ansteckungsrisiko, argumentiert Andreas Lexow. Die Luft werde kontinuierlich ausgetauscht und alle Erkenntnisse wiesen darauf hin, dass Chlor Viren sicher abtötet.

Zu viele Besucher auf engem Raum

Anders schätzt die Landesregierung in Schwerin die Lage ein: Wegen einer Zunahme von Infektionsfällen im Land könne keine Entwarnung für Krankenhäuser und Intensivstationen gegeben werden, sagt Alexander Kujat, Sprecher des Sport- und Gesundheitsministeriums auf OZ-Nachfrage. Es bleibe notwendig, Kontakte zu reduzieren.

Im Schwimmbad kämen wie in Indoor-Spielplätzen, die bei Warnstufe Rot ebenso geschlossen sind, viele Menschen auf engem Raum zusammen, so Kujat weiter. „Zudem sind in Schwimmhallen die besonders sensiblen Bereiche der Sanitär- und Duschanlagen mit erhöhten Gefahren von Schmier- und Tröpfcheninfektionen zu nennen.“ Lockerungen für Schwimmbäder sind bei der Kabinettssitzung am Dienstag nicht vorgesehen.

Ohne Änderung der Corona-Landesverordnung muss der Landkreis für Lockerungen fünf Tage in Folge auf Stufe Orange sein. Zwei Tage danach dürfte das Schwimmbad öffnen – rechnerisch frühestens am Montag, 14. Februar.

Von Christopher Gottschalk