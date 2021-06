Greifswald

Während Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vor wenigen Tagen verkündet hat, dass Corona mit dem kommenden Sommer gehen werde, und die Inzidenzen tatsächlich sinken, profitieren nicht alle von der positiven Grundstimmung. „Um uns herum wird alles gelockert, nur die Friseure bekommen davon nichts mit,“ beschwert sich Andrea Beckmann. Sie leitet drei Friseurgeschäfte in Greifswald.

Tatsächlich gilt in Mecklenburg-Vorpommern für die körpernahen Dienstleistungen, zu denen auch das Friseurgewerbe zählt, nach wie vor die Schnelltestpflicht. Maximal 24 Stunden alt darf der Test sein, muss aber nicht in einem der Zentren gemacht werden, sondern kann auch vor Ort unter Aufsicht der Friseure durchgeführt werden.

Kunden wollen den Schnelltest nicht machen

Bereits im April, als die Schnelltest-Pflicht für körpernahe Dienstleistungen und damit auch für Friseure kam, sah Beckmann das daraus resultierende Unheil. Viele Kunden wollten und wollen nicht den Schnelltest machen, der in Mecklenburg-Vorpommern nach wie vor Pflicht ist. „Die Kunden sehen bei den aktuellen Inzidenzen überhaupt nicht ein, wieso sie noch einen Test machen sollen“, so Beckmann.

Für die Friseure hat das fatale Auswirkungen. Alle Mitarbeiterinnen sind wechselweise in Kurzarbeit, die Umsätze eingebrochen. Bei Andrea Beckmann seien es zuletzt sogar bis zu 70 Prozent weniger Einnahmen als sonst gewesen. Das sei nun aber das Problem der Friseure, erzählt sie. Die Hilfen vom Staat gebe es nicht mehr. Die Argumentation: Die Friseure könnten ja arbeiten. Dass die Kunden sich nicht testen wollen und die Tests, welche die Kunden auch vor Ort machen können, zum Einkaufspreis von den Friseuren erworben werden müssen, findet keine Beachtung mehr. Ähnliches berichtet Sabine Borgmann, die Inhaberin eines Friseurgeschäftes im Möwencenter.

Handwerkskammer erhebt schwere Vorwürfe gegen Politik

Der Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, Axel Hochschild (CDU) erhebt schwere Vorwürfe in Richtung Ministerpräsidentin, die laut seiner Auffassung die Corona-Politik fast allein verantworte. In einer gemeinsamen Presseerklärung fordern er und Uwe Lang, Präsident der Kammer in Schwerin die Landesregierung zum Handeln auf.

„Es ist absolut nicht mehr nachzuvollziehen, dass bei einem landesweiten Inzidenzwert von 5,3 noch immer eine Testpflicht für die Kunden des Friseurhandwerks besteht“, so Hochschild. Er kritisierte vor allem den „Kundentourismus“ den es nach Schleswig-Holstein, Brandenburg, Niedersachsen und auch Polen gebe. Die dort ansässigen Friseure müssten nicht testen. Statt für die Friseure sei eine Teststruktur für die erwarteten Urlauber wichtig, schimpfte Hochschild in Richtung Schwerin.

Von Philipp Schulz