Greifswald

Wird nun alles gut für Eltern und Schüler des Humboldt-Gymnaiums? Nach jahrelange Hick-Hack scheint jetzt der Weg für einen Ergänzungsbau der maroden Schule frei. Die Mitglieder des Kreistages entschieden sich am Montag mit großer Mehrheit für eine Unterstützung des Vorhabens, welches die Hansestadt Greifswald unbedingt vorantreiben will.

In trockenen Tüchern ist das Projekt, deren Planungen 2022 starten sollen, aber noch nicht: Ohne einen erheblichen Anteil von Fördermitteln an der Investitionssumme sei der Kreis nicht in der Lage, sich zu beteiligen. Auch die Folgekosten seien niedrig anzusetzen. Die Haushaltslage des Landkreises erlaube es derzeit nicht große zusätzliche Lasten aufzunehmen. Die geteilte Zuständigkeit zwischen Kreis und Stadt ergibt sich aus der Kreisgebietsreform 2011. Greifswald muss sich um die Finanzierung der Baumaßnahme kümmern, der Kreis ist laut Schulgesetz MV für die Abschreibungen und fortlaufende Kosten zuständig.

Kosten: Zwischen 30 und 50 Millionen

Wie teuer das Projekt letztendlich werden wird, ist noch nicht klar. „Der jetzige Planungsstand lässt eine konkrete Benennung der finanziellen Auszahlungen noch nicht zu“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Die Schätzungen über die Baukosten gehen auseinander. Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) sprach von „Erfahrungswerten“ in Höhe von 40 bis 50 Millionen Euro, je nach Variante. Eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2019 kalkulierte maximal 29 Millionen.

Für Extras zahlt die Stadt

Ein Luxusbau wird es allerdings wohl in keinem Fall werden können. Die Schulbauplanung sollte sich grundsätzlich an den Mindeststandards orientieren, wenn man über diese Standards hinausgehe, wäre das zwar im Sinne des Landkreises, aber dann müsste die Hansestadt die Folgekosten selbst übernehmen. Angesichts offener Schulden von über 100 Millionen Euro werde man darauf achten, nur notwendige Maßnahmen zu finanzieren, hatte Kreiskämmerer Dietger Wille ( CDU) bereits im August angekündigt.

Die Landesregierung hat ein Sonderprogramm für den Schulbau im Umfang von 325 Millionen Euro aufgelegt, um Schulträger bei der Sanierung von Schulgebäuden stärker zu unterstützen. Insgesamt sollen 129 Schulbauprojekte finanziert werden, das Humboldt-Gymnasium ist noch nicht in die Planungen aufgenommen.

Von Anne Ziebarth