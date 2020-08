Greifswald

Eine blaue Plastikkarte soll Gastronomie, Einzelhandel und Kultur in Greifswald beleben. Für Kunden könnte sie die perfekte Geschenkidee für Freunde und Verwandte werden: der Greifswald-Gutschein. Einzelhändler in der Innenstadt oder in Schönwalde, Restaurants, von der Pizzeria in der Innenstadt bis zur Fischerhütte in Wieck, Kultureinrichtungen wie das Theater sollen als sogenannte Akzeptanzstellen die Gutscheine einlösen können.

Ziel: Das Geld, was Kunden bisher für den Kauf von Gutscheinen für Amazon, Zalando oder andere Online-Riesen ausgaben, soll damit in der Hansestadt bleiben. Der Chef der Greifswald Marketing GmbH, Maik Wittenbecher, packt die dahinterstehende Idee in den Slogan „Ein Gutschein, viel Vergnügen“ und spricht von einer Win-win-Situation für Gewerbetreibende, Kunden wie auch die Stadt.

Start zum Vorweihnachtsgeschäft

Geht alles nach Plan, könnte die Karte pünktlich zum Vorweihnachtsgeschäft in Umlauf gebracht werden. „Wir wollen mit der Einführung zum 1. Oktober oder 1. November starten“, so Wittenbecher. Die etwa 50 Händler, Gastronomen und auch Vertreter von Kultureinrichtungen, denen nun das dahinterstehende Konzept präsentiert wurde, waren angetan.

„Der Greifswald-Gutschein ist ein ganz wichtiger Schritt, um das Geld in der Hansestadt zu halten“, sagt Heike Leiendecker, die das Geschäft „Wohnen & Schenken“ in der Brüggstraße führt. Auch das Theater Vorpommern beteiligt sich als sogenannte Akzeptanzstelle an dem Gutschein. „Das System ist flexibel und gut durchdacht. Der Gutschein lässt sich an vielen Stellen einlösen“, so Theater-Sprecher Hans-Dieter Heuer.

Gutschein soll Kaufkraft an Greifswald binden

Gerade sind Handel und Gastronomie nach dem Corona-Lockdown wieder in einem halbwegs normalen Alltag angekommen. Jeder Euro, der nicht bei auswärtigen Onlineportalen landet, sondern bei den Gewerbetreibenden in der Stadt, trage dazu bei, dass sich die gebeutelte Branche erholen könne, so Wittenbecher. Die Kaufkraft werde an Greifswald gebunden.

Blau und so groß wie eine EC-Karte: Der Greifswald-Gutschein Quelle: Greifswald Marketing GmbH

Das Konzept lag bei der GMG bereits seit 2017 in der Schublade, gewann mit Corona aber nochmals an Fahrt. Im Juli beschloss die Bürgerschaft mit großer Mehrheit die Einführung als Teil des millionenschweren Corona-Soforthilfe-Programms. Im Rahmen dieses Programms sollen Greifswald-Gutscheine im Gesamtwert von bis zu 400 000 Euro an Neu-Greifswalder ausgereicht werden, wenn sie sich mit ihrem Hauptwohnsitz in der Hansestadt anmelden. Doch Wittenbecher betont: „Das System ist dauerhaft angelegt.“

Geld der Kunden auf Treuhandkonto hinterlegt

Wie funktioniert das System? Der Kunde kauft die Gutscheine im Wert von je zehn Euro in der Greifswald-Information oder in einer der vier Greifswalder Sparkassenfilialen, verschenkt sie oder kauft selbst dafür bei den Akzeptanzstellen ein. Die Händler wiederum rechnen die Karten in der Greifswald-Info ab. Das auf einem Treuhandkonto hinterlegte Geld des Kunden geht dann an den Händler. „Wir verzichten auf die Erhebung einer Systemgebühr“, sagt Wittenbecher. In Stralsund soll sie bei 150 Euro pro Jahr liegen. Auch müssten sich die Gewerbetreibenden keine Soft- oder Hardware anschaffen.

Hans-Dieter Heuer, Sprecher des Theaters Vorpommern Quelle: Martina Rathke

Für die Leistung erhebt die GMG allerdings eine Provision vom Gewerbetreibenden in Höhe von fünf Prozent des Umsatzwertes. Ladenbesitzerin Heike Leiendecker hält die Summe für vertretbar. „Bei jeder Zahlung mit EC-Karte oder Kreditkarte wird Provision erhoben“, sagt die Geschäftsfrau. „Als Mehrwert soll es ja ein gemeinsames Internetportal sowie Werbung geben.“

Martin Fock, Betreiber des Papierhauses Hartmann in Greifswald Quelle: Martina Rathke

Die GMG sieht in dem System Potenzial zur Umsatzsteigerung und zur Kundenbindung und verweist auf die Erfahrungen anderer Städte wie Erfurt, Bamberg oder Neubrandenburg. Durch ein zentrales Internetportal erhöhe sich der Werbeeffekt, so Wittenbecher. Die Akzeptanzstellen, also die Gewerbetreibenden, erhielten zudem kostenlos Werbe- und Informationsmaterial.

Kostenloses Parken für Gutscheinbesitzer

Martin Fock, Betreiber des Papierhauses Hartmann in der Brüggstraße, findet das Modell überzeugend, hat aber gleich einen Verbesserungsvorschlag: „Schön wäre, wenn die Besitzer einer solchen Karte über den QR-Code eine Stunde kostenlos in der Innenstadt parken könnten. Dann hätte das System eine große Chance, richtig breit in der Fläche zu funktionieren.“

Einzelhändlerin Petra Struck, Betreiberin eines Taschenladens, in Greifswald Quelle: Martina Rathke

Petra Struck, Betreiberin eines Taschenladens kann dem nur beipflichten. „Uns fehlen 800 Parkplätze in der Innenstadt. Das ist unser wunder Punkt.“ Die Idee des Greifswald-Gutscheins findet sie „wunderbar“. Vielleicht trage dieser Gutschein auch dazu bei, dass mehr Leute aus dem Umland wieder in der Stadt einkaufen gehen. Auf jeden Fall steigere der Gutschein das Wir-Gefühl in der Stadt.

Von Martina Rathke