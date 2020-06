Greifswald: Handfester Streit um Internat für Humboldtschüler

Greifswald

Fassungslosigkeit bei Kommunalpolitikern, Schulverantwortlichen und Eltern: Der Kreistag von Vorpommern-Greifswald hat in seiner jüngsten Sitzung nahezu einhellig einer Vereinbarung zugestimmt, die dem lange geforderten Internat für hochbegabte Schüler des Humboldtgymnasiums endlich grünes Licht geben sollte.

Dabei handelte es sich um eine Dringlichkeitsvorlage, die Vizelandrat Dietger Wille ( CDU) mit dem Anfang August beginnenden Schuljahr begründete. Was er jedoch verschwieg: Die Berufsfachschule Greifswald gGmbH (BFS) als künftiger Träger des Internats hat dieser Vereinbarung mit dem Landkreis nicht zugestimmt.

Anzeige

Mehr noch: „Ich lehne sie ab, weil sie weder die notwendigen Modalitäten der Kostenabrechnung noch andere vorab getroffene Absprachen beinhaltet. Das habe ich dem Landkreis auch schriftlich mitgeteilt“, sagt BFS-Geschäftsführerin Barb Neumann völlig verärgert auf OZ-Anfrage.

Weitere OZ+ Artikel

E-Mail am Freitagmittag verschickt

Pikant: Das vom Landkreis erarbeitete Papier ging ihr erst am Freitagmittag per E-Mail zu. Darin wurde sie nicht darauf aufmerksam gemacht, dass der Kreistag bereits Montagabend darüber entscheiden soll. „Ich habe meines Erachtens nach in einer angemessenen Frist am Montag um 15 Uhr eine Antwort-Mail geschrieben und mitgeteilt, dass ich damit nicht einverstanden bin“, so Neumann. Der Unmut über das Agieren des Landkreises begann allerdings schon viel früher.

Ein Blick zurück: Seit Jahren fordern Elternvertreter des Humboldtgymnasiums ein Internat für Schüler, die zum Teil Wege mit weit über einer Stunde Fahrzeit zurücklegen müssen. Die Hansestadt Greifswald als Schulträger wollte dieses Problem endlich lösen und initiierte 2018 ein Interessenbekundungsverfahren. Dessen Ziel war es, einem Dritten die Aufgabe der Unterbringung von zunächst 10 bis 15 Schülern zu übertragen.

Das Rennen machte die Berufsfachschule Greifswald, mit der ein Vertrag über den Betrieb eines Internats geschlossen wurde. Geplante Eröffnung: 1. Januar 2020. Doch dazu kam es nicht, weil der Kreis Vorpommern-Greifswald Mitspracherecht einforderte. Begründung: Er habe schließlich – neben Vorpommern-Rügen – die Kosten zu tragen. Grundlage dafür bilden das Schulgesetz und die Verordnung über den Schullastenausgleich in MV.

Landkreise müssen per Gesetz zahlen

Und genau darauf pocht Barb Neumann: „Wir sind eigentlich überhaupt nicht verpflichtet, uns mit dem Kreis zu vereinbaren. Für uns ist nur der Vertrag mit der Stadt als Schulträger bindend.“ Laut Gesetz und Verordnung sind die Kreise, in denen die Kinder wohnen, in der Pflicht, dem Internatsbetreiber die tatsächlich anfallenden Kosten zu erstatten. „Während Vorpommern-Rügen damit kein Problem hatte, will Vorpommern-Greifswald möglichst wenig zahlen und daher eine Obergrenze von 195 000 Euro für das erste Jahr vereinbaren. Aus meiner Sicht ein fragwürdiger Knebel“, kritisiert die Geschäftsführerin.

Zwar könne sie verstehen, dass der Kreis Planungssicherheit haben möchte. „Doch es ist nicht nachvollziehbar, warum wir auf Kosten sitzenbleiben sollen, wenn es etwa um künftige Tarifsteigerungen geht oder Auflagen, die jetzt noch nicht absehbar sind“, sagt sie.

Kreis wollte von Eltern 300 bzw. 350 Euro pro Monat

Auch die aufgeführten Elternbeiträge von monatlich 240 Euro für einen Platz im Doppelzimmer und 290 Euro für ein Einzelzimmer (ohne Essensversorgung) seien ihrer Auffassung nach immer noch zu hoch. Je mehr Eltern zahlen, desto weniger muss der Kreis berappen. „Vorpommern-Rügen war ursprünglich mit 200 beziehungsweise 240 Euro einverstanden. Vorpommern-Greifswald indes forderte anfangs gar 300 und 350 Euro“, offenbart Neumann.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Melanie Lakämper, Vorsitzende des Schulelternrates im Humboldtgymnasium, sieht das ebenfalls kritisch: „Ich weiß nicht, ob alle Eltern in der Lage sind, diese Beträge zu zahlen. Doch sie sind offenbar ein Kompromiss. Es geht ja nicht an, dass Schüler, nur weil sie aus unterschiedlichen Kreisen kommen, für einen Platz unterschiedlich viel zahlen müssen“, sagt sie. Grundsätzlich begrüße sie den Start des Internats sehr. Lange habe die Schule kämpfen müssen. Das Prozedere und den Umgang des Kreises mit dem Träger indes kommentiert sie als „unfassbar“.

Ausschussvorsitzender fühlt sich hinters Licht geführt

Ähnlich reagiert Erik von Malottki, Vorsitzender der Bildungsausschüsse der Greifswalder Bürgerschaft und des Kreistages. „Ich bin am Montag vor der Beschlussfassung davon ausgegangen, dass es eine Einigung mit der Berufsfachschule gibt“, zeigt er sich irritiert und erklärt: „Jetzt fühle ich mich vom Landkreis hinters Licht geführt. Das werden wir so nicht hinnehmen“, sagt er.

Auch die Elternbeiträge sehe er mittlerweile mit Zwiespalt. Denn offenbar stellen sie entgegen den Aussagen von Dietger Wille nicht wirklich den Landesdurchschnitt dar. Ein Platz im Sportinternat Schwerin etwa koste 215 beziehungsweise 260 Euro (ohne Essensversorgung).

Laut OZ-Recherche verbringen die Kinder im Internat aber zudem einen Großteil der Wochenenden, während die Humboldtschüler nur montags bis freitags die Unterbringung nutzen werden. Auch das Sportinternat Neubrandenburg betont, dass Schüler für die Kosten von 279 (DZ) beziehungsweise 348 Euro (EZ) ihre Zimmer an vielen Wochenenden nutzen. Eine Anfrage im Internat des Musikgymnasiums Demmin ergab: Hier kostet ein Platz zehn Euro pro Tag – bezahlt werde nur bei Anwesenheit.

Kreis sieht offenbar Fehler ein – will noch mal reden

Ulf Burmeister, Schulleiter des Humboldtgymnasiums und Mitglied im städtischen Bildungsausschuss, zeigt sich angesichts dieser neuerlichen Streitigkeiten sprachlos. Noch kurz zuvor erklärte er sich erfreut darüber, dass Kreis und Internatsträger offenbar endlich eine Einigung erzielten, unwissend, dass dies nicht so war.

Vizelandrat Dietger Wille war am Donnerstag trotz mehrmaliger OZ-Anfragen für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Barb Neumann hingegen erhielt am Nachmittag von Carsten Berkenhagen, Amtsleiter für Schulverwaltung, eine E-Mail mit einem Gesprächsangebot, um die Vereinbarung noch einmal zu überarbeiten.

Lesen Sie auch:

Von Petra Hase