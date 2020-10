Greifswald

Penibel wird in den Greifswalder Schulen seit der Corona-Pandemie auf die Einhaltung der Hygieneregeln geachtet. Schulbereiche und Klassen sind voneinander getrennt, Wege innerhalb der Gebäude strikt vorgeschrieben, Tage der Offenen Tür wurden abgesagt. Trotz der strengen Hygieneregeln, die in allen Schulen gelten, betreten nun Hunderte Schulfremde die Schulgebäude. Am 28. Oktober müssen die Eltern von mehr als 500 künftigen Erstklässlern wie in den Vorjahren persönlich in den staatlichen Schulen erscheinen, um ihre Kinder für den Schulbesuch ab 2021/22 anzumelden.

Bereits vor einem Jahr hatte die FDP-Politikerin Katja Wolter die analoge Anmeldeform in den Schulen heftig kritisiert und unter anderem auf Stralsund verwiesen, wo die IT-Fachabteilung seit Jahren eine selbstprogrammierte digitale Anmeldeplattform verwendet.

Anzeige

Nicht geschafft wegen Lockdown

Doch gebessert hat sich seit der Kritik Wolters nichts, obwohl die Stadtverwaltung schon damals versprach:„ Greifswald möchte auch eine Online-Anmeldung und ist gegenwärtig in der Recherche für eine zukünftige Umsetzung“. Bei der Recherche nach einem Anbieter ist die Verwaltung inzwischen sogar fündig geworden. Für die Anwendung und Implementierung des Programmes sei allerdings ein hoher Vorbereitungsaufwand notwendig, der IT-Fachkenntnisse erfordert und in der Schulverwaltung nicht allein gemeistert werden kann, so Carola Felkl, Leiterin der Abteilung Schulverwaltung, zu einer entsprechenden Anfrage der CDU-Fraktion. Als Grund für die Verzögerungen gibt das Amt an: „Aufgrund anderer Schwerpunkte und zusätzlicher Aufgaben sowie des Lockdowns konnte daran nicht weitergearbeitet werden.“

Mutter: „Ich finde das unmöglich“

Betroffene Eltern halten das Prozedere für nicht mehr zeitgemäß. Nicht nur, dass der Anmeldetag auch ein Arbeitstag ist, schütteln einige vor allem wegen der sich verschärfenden Corona-Situation den Kopf. „In Anbetracht der Corona-Pandemie und der jetzt gerade wieder steigenden Zahlen müsste die Anmeldung online gestaltet werden“, fordert Irina Müller-Kozarez. Es gehe ja schließlich nicht um das Kennenlernen der Schule, sondern nur um die Abgabe der Daten des Kindes.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Eine andere Mutter sagt: „Ich finde es unmöglich, dass man sich an einem Tag anstellen muss, um sein Kind an der Schule anzumelden. Gerade zu Zeiten von Corona. Ich werde meine Arbeit unterbrechen müssen, um zur Kollwitzschule zu fahren und meinen Sohn dort anzumelden.“ Ihren Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen. Sie hat Sorge, wegen der Kritik bei der Schulzuordnung benachteiligt zu werden.

Rostock stellt wegen Corona um

Während man in Greifswald mit dem Verweis auf den Lockdown die Umstellung vor sich herschiebt, hat in Rostock die Corona-Pandemie den Prozess beschleunigt. Dort können Eltern erstmals die Anmeldungen über das Internet abschicken. Die Stadt hat eigens dafür ein entsprechendes Verfahren eingerichtet. „Damit vermeiden wir nicht nur unnötige persönliche Kontakte während der aktuellen Pandemie, sondern wir erleichtern auch den Eltern und Sorgeberechtigten die Erfüllung ihrer Anmeldepflicht“, so Rostocks Schulsenator Steffen Bockhahn.

Wegen Anmeldung: Kein Sportunterricht in der Turnhalle

In Greifswald werden nun in den fünf kommunalen Grundschulen jeweils bis zu 100 Eltern erwartet. Wie dann die Hygieneregeln eingehalten werden, überlässt die Schulverwaltungsbehörde den Schulen. „Für die nähere Einhaltung der Hygieneregeln ist die Schulleitung verantwortlich“, heißt es von der Stadt.

Die Käthe-Kollwitz-Grundschule wird an diesem Tag die Turnhalle nutzen, damit die Anmelder weder Schulhof noch Schulgebäude betreten, so Schulleiterin Ute Prochnow. Das heißt: Der Sportunterricht fällt an diesem Tag in der Halle aus, das Sekretariat muss durch eine weitere Kraft besetzt werden und auch die Schulleiterin wird den gesamten Arbeitstag – ausgenommen der Mittagspause –in der Turnhalle verbringen. „Der organisatorische Aufwand ist groß“, so Prochnow.

An den freien Grundschulen hat man zumindest die Wahl: In der Montessorischule kann der Anmeldebogen über die Schulhomepage runtergeladen werden. Wer den Weg wegen Corona zur Schule scheut, könne den ausgefüllten Antrag in diesem Jahr per Mail schicken, hieß es von der Schule. An der Martinschule können die Eltern die Erstklässler per Mail oder per Brief anmelden oder persönlich vorbeikommen, wie Schulleiter Benjamin Skladny sagt.

„Ich fühle mich veräppelt“

Die FDP-Politikerin Katja Wolter ist fassungslos, spricht von einem Armutszeugnis für die Stadtverwaltung. „Ich fühle mich echt veräppelt. Stralsund und Rostock bekommen es hin und Greifswald versagt an dieser Stelle wieder einmal“, so Wolter. „In Rostock tritt ein neuer OB an und schafft es, diese Anmeldeprozesse innerhalb eines Jahres zu digitalisieren. Unser OB ist vor fünf Jahren angetreten, ein Bürgermeister für alle zu sein und zeigt sich erneut als Verhinderer.“ Ihre Fraktion will nun einen Dringlichkeitsantrag auf den Weg bringen, damit wenigstens der Anmeldebogen online abgerufen werden kann.

CDU fordert Digitalagenda

Auch der CDU reicht es, sie fordert eine Digitalagenda für die Stadt. „ Greifswald als moderne Universitätsstadt sollte ein Vorreiter bei der Digitalisierung sein und nicht der Nachzügler“, so CDU-Stadtverbandschef Gerd-Martin Rappen. Zu den überfälligen Veränderungen zählt die Fraktion nicht nur die digitale Schulanmeldung, sondern auch Gigabit-Anschlüsse für die Schulen und eine moderne IT-Ausstattung. Verwaltungsdienstleistungen sollten für die Bürger online möglich sein. Auch die Einführung von Mobile Payment in der Stadtverwaltung und bei städtischen Gesellschaften steht auf der Forderungsliste der CDU.

„Dass Greifswald es nicht geschafft habe, gerade bei einer grassierenden Pandemie die Online-Anmeldung an den Schulen zu ermöglichen, illustriert sehr gut den geringen Stellenwert der Digitalisierung unter unserem grünen Oberbürgermeister“, kritisiert Fraktionschef Axel Hochschild das Beibehalten der Verwaltung an alten Gewohnheiten. Den Dringlichkeitsantrag der FDP werde seine Fraktion unterstützen.

Von Martina Rathke