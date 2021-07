Greifswald

Praktika, Nebenjobs, Festanstellung. Studierende wollen ihre Zeit oftmals nicht nur mit dem Büffeln grauer Theorie verbringen. Doch welche Firma, welche Organisation sucht Verstärkung? Wo ist es möglich, mit der Tätigkeit nebenbei den Horizont zu erweitern? Wer braucht kreative Ideen? Und passt die Arbeit vielleicht haargenau zum Studium?

Der Nova-Innovationscampus versucht, auf all diese und weitere Fragen Antworten zu geben. „Wir wollen, dass Studierende durch uns finden, was sie machen wollen, sich frei entfalten können und das Gefühl erleben, am rechten Ort zu sein“, sagt Sophia Frederike Hammer. Gemeinsam mit Christian Berger initiierte die heute 27-Jährige 2019 den Nova-Campus als universitäres Projekt. Eine Erfolgsgeschichte mit Vorbildcharakter. Denn in Kürze begeben sie sich mit weiteren Mitstreitern auf ein neues Terrain, wagen als Start-up-Unternehmen die Selbstständigkeit: „In den nächsten Tagen werden wir eine Kapitalgesellschaft gründen“, sagt Hammer. Ihr Slogan: „Finde, was Dich sucht!“

Fit für die Zukunft? Digitalisierung ist ein Hoffnungsträger für eine intelligentere Welt der Zukunft. Doch wie gut ist ein Unternehmen gerüstet? Wer will, kann das kostenfrei checken lassen – egal ob Arztpraxis oder Einzelhändler, Produktionsbetrieb oder Tourismusunternehmen. Möglich macht dies das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Rostock. Es ist Teil des deutschlandweiten Projektes Mittelstand Digital, gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Das Team setzt sich aus Mitarbeitern der Unimedizin Rostock, des Instituts für Implantattechnologie und Biomaterialien e.V. (IIB e.V.) und der Hochschule Stralsund zusammen. Hinzu kommen Partner wie das Fraunhofer-Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik (FhG IGP), die IHK zu Rostock, die Hochschule Wismar und das Institut für Polymertechnologien Wismar. Mehr Infos: www.kompetenzzentrum-rostock.digital

Tätigkeit soll Glück bringen

Die Idee zur digitalen Plattform entstand aus der eigenen Problemlage heraus. Sophia Hammer wollte während ihres Psychologiestudiums an der Uni Greifswald etwas tun. Aber die Suche im Internet habe sich schwierig gestaltet. Kommilitonen sammelten ähnliche Erfahrungen. „Dabei trotzdem die Motivation aufrechtzuerhalten, ist nicht einfach“, weiß Sophia Hammer, die mittlerweile ihren Masterabschluss in der Tasche hat, aus eigenem Erleben.

Also ging sie mit Konzeptentwickler Christian Berger (28) daran, ein Portal zu entwerfen, das quasi als Vermittlungsagentur zwischen suchenden Studierenden und Unternehmen sowie anderen Anbietern fungiert. „Durch uns glücklich werden in der Tätigkeit ist unsere Vision“, sagt Sophia Hammer. Und Christian Berger ergänzt: „Wir geben aber das Glück nicht vor. Glück ist eine individuelle Entscheidungsfreiheit. Wir zeigen die Möglichkeiten in allen Bereichen dazu.“

Rund 450 Jobangebote auf der Plattform

Auf dem Portal gibt es mittlerweile rund 360 Profile von Organisationen, Firmen, Vereinen, Hochschulen ... Daneben warten aktuell 450 Jobangebote auf den passenden Kandidaten/die passende Kandidatin: Ob Vollzeitjob als Hausmeister, Koch oder Pflegekraft, Teilzeitarbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut einer Hochschule, Kundenberater, Investmentplaner oder SkiverleiherIn in Österreich ... Möglichkeiten breit gefächert.

Nova praktiziert Strukturförderung

Am Ende gibt es vielleicht nicht immer einen Job, dafür aber die Chance auf ein eigenes Start up – wie etwa bei Lucas Brandel. Der 23-Jährige kam 2020 für sein Masterstudium Betriebswirtschaftslehre nach Greifswald. „Ich suchte damals einen 450 Euro-Job“, blickt er zurück. Daher surfte er auf der Website vom Nova-Campus und stieß auf die Ökohle-Gründungswerft. „Aus dem Job wurde zwar nichts“, verrät Brandel, „aber wir haben dadurch ein großes Netzwerk kennengelernt, sodass wir jetzt selbst ein Unternehmen gründen.“ Laufe alles nach Plan, wolle er mit einem Mitstreiter in drei Monaten eine Weinkellerei in Greifswald eröffnen.

Mit Nova und dem Netzwerk lerne man schnell „größer zu denken“. Und warum nicht in Greifswald bleiben? „Ich habe mich in diese Stadt verliebt“, sagt Brandel, der aus Stuttgart stammt. Kurzum: Der bereits mehrfach ausgezeichnete Innovationscampus hilft nicht nur Studierenden bei der regionalen Vernetzung, sondern praktiziert am Ende selbst Strukturförderung in der Region.

Exist-Gründerstipendium erfolgreich beantragt

Ähnlich wie Brandel ticken übrigens auch die Nova-Initiatoren: Sie wollen in der Hansestadt bleiben. Dabei kommt Sophie Hammer ursprünglich aus Schleswig-Holstein, Christian Berger aus Berlin und Web-Spezialist Konstantin Moll, Dritter im Bunde, aus Hamburg. „Wir fanden es hier von Anfang an schön“, erzählt Hammer, „aber es war eben schwierig, etwas Passendes zu finden.“ Nova eröffne ihnen die Möglichkeit, in Greifswald zu bleiben und das zu tun, was sie können und Freude bereitet. Mehr noch: Das Team beantragte erfolgreich ein Exist-Gründerstipendium aus dem Europäischen Sozialfonds.

Mit dem zwölfmonatigen Stipendium, das am 1. Juni startete, wollen sie das Karriereportal noch stärker voranbringen. Ziel sei es, auf der Basis wissenschaftlicher Analysen die Bedürfnisse der Studierenden bei der Jobsuche weiter zu verbessern. Damit hat sich Berger bereits während seines Masterstudiums beschäftigt. Mit der finanziellen Unterstützung sei es möglich, den Weg in die freie Wirtschaft langsam anzugehen. Spätestens in einem Jahr soll das Portal dann aber auch Gehalt abwerfen, sich quasi selbst tragen. Der Plan: Studierende zahlen für das Angebot auch künftig nichts, Unternehmen sowie andere Anbieter und die Hochschulen hingegen schon.

Hilfe bei der Digitalisierung

Da stand irgendwann auch schon die Frage, ob das Portal den Anforderungen eigentlich gerecht wird. Stichwort Digitalisierung. Wie gut ein Unternehmen für die digitale Zukunft gerüstet ist, zeigt der digitale und kostenfreie Online-Check des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Rostock. Mit geringem Zeitaufwand kann man sein Unternehmen in den Bereichen der Organisation, des Personalwesens, des Vertriebs, des Prozess- und Qualitätsmanagements ... hinsichtlich des digitalen Reifegrades untersuchen lassen. „Der Digicheck ist sehr gut und hilfreich. Wir waren praktisch überall im grünen Bereich“, sagt Hammer und empfiehlt anderen, dieses Angebot ebenfalls zu nutzen. „Die Zusammenarbeit ist toll, das Engagement der Leute groß“, lobt sie.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese Blumen gibt Alexander Misch von der Hochschule Stralsund gern zurück. Die Einrichtung ist Partner des Kompetenzzentrums und Misch spezieller Projektbegleiter für Berger & Co. „Wir sind davon begeistert, mit aufstrebenden Gründern wie dem Nova-Team zusammenarbeiten zu dürfen und sie vom Start ihrer Unternehmung bis hin zur Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen begleiten zu können“, wertschätzt er.

Von Petra Hase