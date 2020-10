Greifswald

Verstößt das geplante Mehrfamilienhaus in der Steinbeckervorstadt gegen die Vorgaben des Baugesetzes? Die Bürgerinitiative Steinbeckervorstadt ist schon lange davon überzeugt und hat nun ein juristisches Gutachten zum umstrittenen Bauvorhaben beauftragt, das die Vermutungen der BI bestätigt.

Gutachten 1: Bauprojekt nicht genehmigungsfähig

In seiner Einschätzung geht der Greifswalder Anwalt Jost von Glasenapp davon aus, dass das geplante Wohnhaus der Fehlhaber und Braun GbR nach § 34 Baugesetzbuch unzulässig und damit nicht genehmigungsfähig ist. Dieser Passus schreibt vor, dass ein Gebäude nur dann zulässig ist, wenn es sich „nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt.“

Der Verwaltungsrechtsexperte kommt zu dem Schluss, dass Höhe, Geschossigkeit und bebaute Grundfläche des Hauses – das sind die drei bestimmenden Kriterien für die Zulässigkeit – über dem Rahmen der in der Steinbeckervorstadt stehenden Gebäude liegen.

Gutachter: Kein Gefälligkeitsgutachten

Von Glasenapp verweist auf seine Unabhängigkeit bei der Einschätzung. „Ich habe der BI von Anfang an gesagt, dass ich keine Gefälligkeitsgutachten erstelle. Hätte ich dieses Gutachten für die Investoren erstellt, wäre ich zum selben Ergebnis gekommen.“ Von Glasenapp gilt als ausgewiesener Verwaltungsrechtsexperte. Vor sechs Jahren hatte er für einen Bauherren den Abriss des besetzten Hauses in der Brinkstraße 16/17 juristisch durchgesetzt. Das Haus war im Februar 2015 von der Polizei geräumt und unter Polizeischutz abgerissen worden.

Hat der Neubau eine Vorbildfunktion?

Mit der Grundfläche vergleichbar sei das geplante Haus in der Steinbeckervorstadt eigentlich nur mit dem Getränkemarkt, der im Gegensatz zum Braun/Fehlhaber-Projekt eingeschossig sei, so von Glasenapp. In Bezug auf Höhe und Geschosse gebe es kein vergleichbares Gebäude in dem Stadtteil. Damit könnte der Viergeschosser mit zusätzlich zurückgesetztem Obergeschoss eine Vorbildwirkung entfalten und weitere Gebäudeplanungen nach sich ziehen, die sich an den Dimensionen des Neubaus orientieren – mit der Folge, dass bodenrechtliche Spannungen ausgelöst werden. Glasenapp betont aber auch, dass es sich dabei um seine persönliche Einschätzung handele. „Die Stadt kann das natürlich anders sehen“, so der Anwalt. Letztendlich entscheidend sei die Sichtweise eines Gerichtes –vorausgesetzt es gibt einen Kläger, der gegen eine mögliche Genehmigung vorgeht.

Die BI kommt als potenzieller Kläger nicht infrage, weil diese nicht in ihren individuellen Rechten betroffen ist. Klagen könnte nur ein unmittelbar betroffener Nachbar, der das Gebot der Rücksichtnahme verletzt sieht, wie von Glasenapp sagte. „Die Trauben für den Erfolg einer solchen Klage hängen allerdings sehr hoch.“

BI: Stadt soll Genehmigungsprozess überdenken

Für die BI soll das Gutachten zunächst eine Argumentationshilfe gegenüber der Stadt sein. „Wir haben jetzt ein wichtiges tragfähiges Argument, damit die Perspektive auf den Genehmigungsprozess überdacht wird“, sagte BI-Mitglied Juliane Kahl. Das Gutachten sei bereits Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) überreicht worden, in der Hoffnung, dass die juristischen Bedenken in den Genehmigungsprozess der Stadtverwaltung einfließen. „Wir haben gewichtige Fakten in der Hand, die wir nun nutzen können.“

Deutungshohheit und Entscheidungskompetenz hat die Stadt

Investor Sebastian Braun kritisiert die juristische Einschätzung von Glasenapps. „Das sogenannte Gutachten ist überhaupt kein Gutachten, sondern allenfalls eine tendenziöse Stellungnahme eines Anwalts“, so Sebastian Braun. Die Entscheidungskompetenzen würden ohnehin bei der Stadt liegen. „Die Deutungshoheit über das Vorhaben haben die Experten der Stadt und nicht irgendein Fachanwalt.“

Gutachten 2: Genehmigungsfähig und städtebaulich sinnvoll

Braun hat nun seinerseits Anwälte eingeschaltet und geht in den Angriffsmodus. „Wenn es dann die Materialschlacht sein soll, bitteschön. Ich habe zwei Greifswalder Anwaltskanzleien beauftragt, die eigene Untersuchungen durchführen“, sagt der Investor. Ein Ergebnis liegt bereits vor und kommt zu einem anderen Schluss als Glasenapp. Der Neubau – übrigens in enger Abstimmung mit den Baubehörden entwickelt – passe sehr wohl in die Umgebung und sei genehmigungsfähig, heißt es im Gutachten der Kanzlei Lichtblau. Er teile die Auffassung Glasenapps nicht, so Ulrich Lichtblau in dem Gutachten.

Welche Gebäude gelten als Umgebung?

Der Referenzraum für die Maße des Gebäudes sei weiter zu fassen als nur die Nordseite des Ryck, unmittelbar am Südufer müsste man zum Beispiel auch die Höhe der Musikschule und des Hansehofs berücksichtigen. Auch auf das direkt gegenüberliegende ehemalige Gesundheitsamt in der Stralsunder Straße werde in dem Glasenapp-Papier nicht eingegangen. Dessen Höhe entspreche in etwa dem geplanten Neubau. Ferner würde der Lichteinfall für benachbarte Wohnhäuser teilweise sogar verbessert, auch die von Glasenapp befürchteten bodenrechtlichen Spannungen sieht Lichtblau nicht, zumal das Einverständnis des unmittelbaren Nachbarn vorliege.

Umwandlung in Wohnraum könnte entscheidend werden

Noch etwas anderes könnte entscheidend werden. Ein K.-o.-Kriterium sei das „Einfügen in die nähere Umgebung“ nämlich gar nicht unbedingt. Gemäß Paragraf 34 Abs. 3a des Baugesetzbuch kann von dem Erfordernis des Einfügens in die Eigenart der näheren Umgebung im Einzelfall abgewichen werden. „(...) Wenn die Abweichung der Nutzungsänderung eines zulässigerweise errichteten Gewerbe- und Handwerksbetrieb dient, städtebaulich vertretbar und auch unter der Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist“, zitiert Ulrich Lichtblau in dem Gutachten.

Enttäuschung beim Investor

Vom Vorgehen der Bürgerinitiative ist Sebastian Braun enttäuscht. Es sei in seinen Augen keine Art, nacheinander die unterschiedlichsten Kritikpunkte anzubringen, nur um mit aller Kraft das Projekt zu verhindern. „Zuerst ist es der Denkmalschutz, dann das Moor, dann ist es wieder der Masterplan und jetzt ist es ein sogenanntes Gutachten“, so Braun. „Welches Thema ist ihnen denn nun wichtig?“

BI fordert Erhalt der „Alten Flora“

BI-Mitglied Silke Schnabel erklärt, dass die BI nicht grundsätzlich gegen eine Bebauung des Grundstückes sei. „Wir sind aber dagegen, dass das Grundstück so überdimensioniert bebaut werden soll.“ Am besten wäre, wenn das Denkmal, die ehemalige Gaststätte „Alte Flora“ erhalten werden könne.

Ob das Gebäude tatsächlich ausreichenden Denkmalwert besitzt, hat die Denkmalschutzbehörde noch nicht entschieden. Die Stadtverwaltung hatte angekündigt, das Ergebnis der denkmalschutzrechtlichen Prüfung abwarten zu wollen. Erst danach soll auch über den Bauantrag befunden werden.

Von Martina Rathke und Anne Ziebarth