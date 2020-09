Greifswald: Kein Stadtbusverkehr am Dienstagmorgen

Greifswald

Nichts geht mehr: Im bundesweiten Tarifkonflikt um bessere Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wird es sowohl in der Hansestadt Greifswald als auch im Umland am Dienstagmorgen zu Beeinträchtigungen im Busverkehr kommen. Wie Gewerkschafter Karl-Heinz Pliete, Landesbezirksfachbereichsleiter bei Verdi, auf OZ-Anfrage erklärte, werden die Mitarbeiter der Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH, ein Unternehmen der Greifswalder Stadtwerke, und der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald GmbH in der Nacht in einen Warnstreik treten. Damit kommt der Stadtbusverkehr in der Hansestadt zwischen 3.30 und 9 Uhr komplett zum Erliegen. Es werde auch keine Ausnahmen oder Sonderregelungen für den Schülertransport geben, teilte Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Prauße auf OZ-Anfrage mit.

Fahrplanauskunft bei Mobilitätszentrale

Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald GmbH (VVG) informiert auf ihrer Homepage, dass es wegen des Warnstreiks bis 9 Uhr, vereinzelt aber auch darüber hinaus, zu Ausfällen im Linienverkehr kommen wird. Das werde vor allem die Region Torgelow und einzelne Linien im Bereich Pasewalk betreffen. „Die im Auftrag der VVG tätigen Subunternehmen sowie die Busse der VVG in der Region Jarmen/ Loitz werden nach normalem Fahrplan fahren“, heißt es. Ab 5.30 Uhr stehe die Einsatzzentrale für Nachfragen zur Verfügung. Die Fahrplanauskunft der Mobilitätszentrale Greifswald ist unter der Telefonnummer 03834 / 53 24 24 zu erreichen.

Anzeige

Verdi fordert einheitliche Regelungen

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ( Verdi) fordert im Tarifkonflikt für bundesweit 87000 Beschäftigte einheitliche Regelungen zur Nachwuchsförderung, Entlastung sowie den Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste. Darüber hinaus soll die Ungleichbehandlung in den Bundesländern beendet und zentrale Regelungen, wie 30 Urlaubstage oder Sonderzahlungen, künftig bundesweit vereinheitlicht werden. Mit einer Forderung für Auszubildende sollen Anreize zum Einstieg in den Beruf und zur Nachwuchsförderung geschaffen werden. Seit März fordert die Gewerkschaft hierzu die Verhandlung eines bundesweiten Rahmentarifvertrages.

Von ph