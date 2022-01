Greifswald: Kinder und Jugendliche leiden unter Angst- und Schlafstörungen

Greifswald

Geschlossene Schulen und Kitas, gesperrte Spielplätze, eingeschränkte Kontakte zu Freunden, kein Vereins- oder Freizeitsport: Die Corona-Pandemie brachte massive Veränderungen für Kinder und Jugendliche mit sich. Die Auswirkungen sind fatal. „Die psychische Auffälligkeit im Kindes- und Jugendalter ist stark angestiegen. Fast jeder Dritte berichtet von seelischen Belastungen. Angststörungen haben stark zugenommen. Die Lebensqualität hat sich erheblich reduziert“, berichtet Janina Becker, Sachgebietsleiterin für Gesundheitsförderung und Integrierte Sozialplanung im Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Becker stützt sich dabei auf Ergebnisse einer ersten bundesweiten Studie zur seelischen Gesundheit und psychischen Belastungen von Kindern und Jugendlichen in der ersten Welle der Covid-19-Pandemie (Copsy-Studie). Daran haben rund 1000 Heranwachsende im Alter von elf bis 17 Jahren sowie fast 1600 Eltern von 7- bis 17-Jährigen teilgenommen. „Ganze Lebenswelten sind weggebrochen: Familie, Freunde, Schule. Sechs bis sieben von zehn Kindern und Jugendlichen geht es nicht gut“, resümiert Prof. Ulrike Ravens-Sieberer, eine der Autorinnen. Im Vergleich dazu trafen solche Aussagen bei Untersuchungen vor der Corona-Krise gerade einmal zwei von zehn Befragten. Viele Schüler fühlten sich einsam und niedergedrückt, litten zudem vermehrt unter Kopf- und Bauchschmerzen, Gereiztheit und Schlafstörungen.

Angst- und Schlafstörungen nehmen zu

„Genau das sind auch unsere Erfahrungen“, sagt Janina Becker. Eltern, insbesondere von Jugendlichen, berichteten in Gesprächen von Problemen, die kaum vorstellbar seien. „14-Jährige haben Angst- und Schlafstörungen. Sie wollen morgens nicht mehr aufstehen. Sie haben Schweißausbrüche, kommen nicht aus dem Bett“, schildert sie. Erschwerend sei hinzugekommen, dass es über einen langen Zeitraum keine wirkliche Perspektive gegeben habe. Die anfängliche Hoffnung, dass bald alles wieder normal werde, ging nicht auf. „Die Strukturen fehlten. Viele Kinder und Jugendliche waren auf sich allein gestellt. Und das in einem Alter, in dem feste Strukturen, eine Regelmäßigkeit und Rituale enorm wichtig sind und Sicherheit geben“, verdeutlicht die promovierte Sozialpädagogin für Gesundheitsförderung.

Als eine Folge sei der Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen signifikant angestiegen. „Das geht auch aus den Rückmeldungen der Suchtberatungsstellen im Landkreis hervor“, sagt Becker. Weil der Unterricht plötzlich digital stattfand, waren Schüler gezwungen, sich verstärkt mit den Medien auseinanderzusetzen. Ravens-Sieberer sieht darin durchaus auch positive Effekte. Denn so sei es ihnen zumindest möglich, den Kontakt zu Freunden aufrechtzuerhalten. Doch die negativen Effekte von Homeschooling und Kontaktarmut seien nicht zu übersehen. Das zeige sich auch darin, dass sich die Aktivitäten und die Ernährung stark veränderten: Kinder und Jugendliche greifen viel mehr zu Süßigkeiten, treiben aber im Gegenzug viel seltener Sport, bewegen sich kaum an frischer Luft.

Beratungsstellen registrieren viele Probleme

Unklar sei hingegen, ob die Pandemie zu einem verstärkten Alkoholkonsum führte. „Es gibt Anzeichen, dass zumindest das Rauschtrinken im Jugendalter weniger geworden ist. Denn dies findet ja zumeist im sozialen Kontext, also auf Partys statt“, sagt Becker. Auch zur Entwicklung des Drogenkonsums könne sie nur schwer Aussagen treffen: „Die Suchtberatungsstellen registrieren in Gesprächen mit Ratsuchenden häufig mehrere Probleme.“

Die größten Verlierer der Pandemie, verdeutlicht sie, seien Kinder und Jugendliche aus Familien, denen es schon vorher aufgrund finanzieller Probleme, beengter Wohnverhältnisse oder ihrer Fremdsprachlichkeit nicht einfach fiel, den Alltag zu meistern. Fehlte zu Hause die Unterstützung, fingen die Schulen die Defizite bis zu einem gewissen Maße auf.

Wieder mehr Präventionsveranstaltungen geplant

Auch der Landkreis leistete seinen Beitrag – etwa mit den Präventionsveranstaltungen der Regionalstelle für Suchtvorbeugung und Konfliktbewältigung (RSK). Viele Schulen nutzten dieses Angebot in der Vergangenheit regelmäßig – bis zum Lockdown im Frühjahr 2020. „Mit dem neuen Schuljahr 2021/2022 sind bei uns etwa 30 Anfragen eingegangen, nicht nur aus Greifswald, sondern auch von Usedom und dem südlichen Landkreis“, sagt die Sozialpädagogin. Leider könnten zurzeit nicht alle erfüllt werden, da 2020 auch die Ausbildung von Studierenden zu Suchtpräventionsfachkräften pausierte. „Die fehlen jetzt“, sagt Becker, die als Lehrbeauftragte an der Uni Greifswald die Lehramtsstudierenden in der Methodik unterrichtet. Erfreulicherweise sei die Ausbildung aber wieder angelaufen. 13 Teilnehmer gebe es aktuell, so soll es künftig wieder zu mehr Präventionsveranstaltungen in Schulen kommen.

Auch Elternabende sollen wieder verstärkt zu den Angeboten zählen. „Unsere Erfahrung ist jedoch, dass Eltern noch schwerer zu erreichen sind als vor der Pandemie. Je älter die Kinder, desto weniger kommen“, sagt sie.

Janina Becker empfiehlt allen Müttern und Vätern, aber auch Kindern und Jugendlichen, im Falle von Problemen oder Sorgen Hilfe anzunehmen. In Vorpommern-Greifswald gibt es mehrere Beratungsstellen mit niedrigschwelligen Angeboten – dazu zählen neben den Erziehungsberatungen auch die Suchtberatungsstellen: „Dafür muss man vorher nicht zum Arzt gehen, braucht also keinen Überweisungsschein. Und man muss auch nicht Wochen und Monate warten, wie häufig für einen Termin in einer psychotherapeutischen Praxis“, sagt sie.

Gegenwärtig, so Ravens-Sieberer, werde sehr viel Zeit in das Nachholen von Lerninhalten investiert. Mindestens genauso wichtig sei aber, in den Familien über die Ängste und Empfindungen zu sprechen und in die seelische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen zu investieren.

Von Petra Hase